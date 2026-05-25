- Полицијата отворила истрага во саботата наутро за идентификување на сторителите и лоцирање на исчезнатите пациенти, за кои се верува дека се кријат меѓу населението

Напад врз центар за лекување од ебола во Конго, 13 пациенти се исчезнати - Полицијата отворила истрага во саботата наутро за идентификување на сторителите и лоцирање на исчезнатите пациенти, за кои се верува дека се кријат меѓу населението

Жителите на град во источниот дел на Демократска Република Конго, кој се наоѓа во центарот на епидемијата на ебола, во петокот запалиле шатори за лекување, при што 13 пациенти заболени од ебола се исчезнати, јави јавниот сервис Радио Окапи, пренесува Анадолу.

Во вториот ваков напад за една недела, група „гневни млади лица“ упаднале во шаторите поставени со поддршка на Лекари без граници (MSF) во Општата реферална болница Монгвалу.

Во објектот биле сместени 28 лица за кои постоело сомнение дека имаат ебола, а најмалку 13 од нив избегале и не се знае каде се, изјави за Радио Окапи Ричард Локуди, медицински директор на болницата Монгвалу.

Тој додаде дека полицијата отворила истрага во саботата наутро за идентификување на сторителите и лоцирање на исчезнатите пациенти, за кои се верува дека се кријат меѓу населението.

Инцидентот е втор напад врз објект за лекување на ебола во регионот во рок од една недела, што ги истакнува растечките тензии меѓу здравствените работници и локалните заедници во период на ширење на заразата.

Во четвртокот, центар за лекување во блискиот град Рвампара беше запален откако на роднините им беше забрането да го земат телото на маж за кој се сомнева дека починал од ебола.

Хуманитарните организации предупредија дека стравот, дезинформациите и недовербата продолжуваат да ги поткопуваат напорите за борба против вирусот во источно ДР Конго, каде што слабата инфраструктура и несигурноста ја комплицираат контролата на заразата.

Телата на жртвите од ебола се и понатаму многу заразни и можат да го шират вирусот за време на традиционалните погребни церемонии и собири. Како резултат на тоа, властите често ја преземаат одговорноста за погребување на починатите, практика што може да предизвика негодување од роднините и членовите на заедницата.

Заклучно со вчерашниот ден, властите во Конго регистрираа 904 сомнителни случаи и 119 сомнителни смртни случаи поврзани со последниот бран од заразата. Во соседна Уганда, официјалните лица потврдија пет случаи на заразени и еден смртен случај.