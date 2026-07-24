- Во најголемиот пожар во близина на брегот Аркашон и полуостровот Кап-Фере во Жиронд изгорени се повеќе од 8.700 хектари

Над 43.000 лица евакуирани додека шумските пожари ја пустошат главната туристичка дестинација во Франција - Во најголемиот пожар во близина на брегот Аркашон и полуостровот Кап-Фере во Жиронд изгорени се повеќе од 8.700 хектари

Повеќе од 43.000 жители и туристи се евакуирани бидејќи шумските пожари продолжуваат да се шират во Југозападна Франција, соопштија денес властите, пренесува радиодифузерот БФМ, пренесува Анадолу.

Во најголемиот пожар во близина на брегот Аркашон и полуостровот Кап-Фере во Жиронд изгорени се повеќе од 8.700 хектари, според префектурата.

Властите наредија евакуација на целиот полуостров Кап-Фере откако пожарот напредуваше во текот на ноќта.

Во шумскиот пожар во близина на Бискарос, во соседниот департман Ланд, изгорени се повеќе од 2.500 хектари земјиште, поради што се евакуирани над 23.000 луѓе, меѓу кои жители, кампери и туристи, соопштија локалните власти.

Францускиот претседател Емануел Макрон на американската компанија за социјални медиуми Х соопшти дека Франција го активирала Механизмот за цивилна заштита на ЕУ.

Тој изјави дека два хрватски авиона „Канад ер“, два португалски авиона „Ер трактор“ и чешки и словачки хеликоптери „Блек Хок“ ќе ги зајакнат напорите за гаснење на пожарите.

Околу 800 пожарникари остануваат распоредени во Жиронд, а приближно 600 се борат со пожарот во Ланд, соопштија француските власти.

Директорот за цивилна безбедност Жилиен Марион за радиостаницата РТЛ изјави дека двата пожара биле „целосно непредвидливи“.

„Тие се развиваат и се шират многу брзо“, рече тој, додавајќи дека токму затоа властите наредиле превентивни евакуации.

Марион, исто така, додаде дека речиси 50.000 хектари се изгорени во Франција од почетокот на сезоната на пожари, опишувајќи ја како „целосно невидена сезона на пожари“.

Властите утринава, исто така, пуштија во функција поморски чамци за евакуација од полуостровот Кап-Фере, а евакуацијата по копнен пат продолжува преку автопатот Д106.

Пловидбата низ басенот Аркашон беше привремено прекината за да се олесни евакуацијата, соопшти поморската префектура.

Според префектурата, сè уште нема пријавено повредени лица во пожарот во Жиронд.

Жил Клавреул, префект на департманот Ланд, за телевизијата БФМ изјави дека пожарот кај Бискарос и понатаму е „надвор од контрола“ откако се проширил во текот на ноќта.

Националната служба за шумски пожари на Франција ја стави областа Горна Гарона под највисоко предупредување за шумски пожари денес, додека 27 департмани останаа под портокалово предупредување за зголемен ризик од пожари, вклучително и Жиронд, Ланд и Вар.