- Процените на безбедносните сили покажуваат дека повеќе од 40.000 мигранти преминале во Сеута од Мароко во изминатите денови, а повеќето од нив вчера

Над 40.000 мигранти од Мароко неодамна влегле во шпанската енклава Сеута, покажуваат процените - Процените на безбедносните сили покажуваат дека повеќе од 40.000 мигранти преминале во Сеута од Мароко во изминатите денови, а повеќето од нив вчера

Повеќе од 40.000 нелегални мигранти од Мароко влегоа во шпанската северноафриканска енклава Сеута во изминатите денови, покажуваат првичните процени објавени денес, според шпанскиот дневен весник „Ел Паис“, пренесува Анадолу.

Процените на безбедносните сили покажуваат дека повеќе од 40.000 мигранти преминале во Сеута од Мароко во изминатите денови, а повеќето од нив вчера.

Се наведува дека, според некои извори, бројот на лица кои нелегално влегле можеби се приближил до 50.000. Се додава дека дури и пониската процена претставува зголемување од речиси 50 % на населението на енклавата, кое официјално изнесува повеќе од 80.000 жители.

Во меѓувреме, стотици мигранти кои нелегално влегле во Сеута во изминатите часови наводно почнале да се враќаат во Мароко преку истиот граничен премин што го користеле за влегување.

Полициски извор денес за јавниот сервис РТВЕ потврди дека бројот на загинати поврзан со масовните пристигнувања се искачил на 19.

Стотици мигранти рано утринава наводно се судриле со безбедносните сили кај граничните огради додека се обидувале да преминат од Мароко во Сеута и Мелила, другата северноафриканска енклава на Шпанија.

Шпанскиот премиер Педро Санчез изјави дека Владата ги мобилизира сите расположливи ресурси како одговор на ситуацијата.

Владата исто така објави дека Вооружените сили ќе бидат распоредени за да ја поддржат Цивилната гарда во одржувањето на безбедноста во целиот град.