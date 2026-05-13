Над 1.700 лица затворени на крузер во францускиот град Бордо по смртта на патник - Здравствените власти соопштија дека околу 50 патници покажале симптоми конзистентни со гастроентеритис, додека во тек се тестови за да се утврди дали станува збор за норовирус

Повеќе од 1.700 луѓе се затворени денес на крузер во Бордо, југозападна Франција, откако еден патник почина, а десетици развија симптоми поврзани со гастроентеритис, објави францускиот јавен сервис ТФ1, пренесува Анадолу.

Здравствените власти соопштија дека околу 50 патници покажале симптоми конзистентни со гастроентеритис, додека во тек се тестови за да се утврди дали станува збор за норовирус.

Бродот, менаџиран од „Амбасадор круз лајн“, превезува 1.233 патници, главно британски и ирски државјани, заедно со 514 членови на екипажот.

Властите соопштија дека 90-годишен патник починал на бродот, што пристигнал во Бордо од Брест синоќа.

Крузерот тргнал од Шетландските Острови во Велика Британија на 6 мај и застанувал во Белфаст, Ливерпул и Брест пред да стигне до Бордо.

Планирано е бродот да го продолжи своето патување кон Шпанија по здравствените проверки и истрагата.