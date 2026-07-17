- „Утврдивме висок процент на заболени меѓу гостите на ’Тако Бел’, а истрагата за заедничките ставки од менито често ја издвојуваше зелената салата како фактор“

Набавувач на зелена салата идентификуван како можен извор на паразитна епидемија во рестораните на „Тако Бел“ во САД - „Утврдивме висок процент на заболени меѓу гостите на ’Тако Бел’, а истрагата за заедничките ставки од менито често ја издвојуваше зелената салата како фактор“

Набавувачот на зелена салата „Тејлор фармс“ е посочен како можен извор на паразитната епидемија што зафати илјадници клиенти на „Тако Бел“ низ САД, објави „Вашингтон пост“, пренесува Анадолу.

Центрите за контрола и превенција на болести (ЦДЦ) ја поврзаа компанијата „Тејлор фармс“ со сечкана зелена салата испорачана во рестораните на „Тако Бел“, главно во синџирот ресторани за брза храна во југоисточниот дел на сојузната држава Мичиген, што доведе до заболување на повеќе од 4.300 клиенти по консумирањето на храната, пренесува „Вашингтон пост“.

Поради епидемијата на циклоспоријаза до вчера се хоспитализирани најмалку 100 од заболените потрошувачи.

Мичиген пријави голем број случаи на паразитни заболувања кај потрошувачите, а Кентаки, Охајо и Западна Вирџинија, исто така, пријавија случаи на лица што се разболеле по јадење во рестораните на „Тако Бел“ во тие држави.

Иако тоа се главни сојузни држави што пријавуваат паразитски заболувања, потенцијални случаи се поврзани со синџирот на „Тако Бел“ во најмалку 34 сојузни држави, објави „Вашингтон пост“.

Според весникот, фактот дека ЦДЦ идентификуваше веројатна поврзаност меѓу случаите на циклоспоријаза во тие четири држави, претставува „најјасен јавен показател досега дека многу од заболувањата се поврзани со заеднички извор“.

Висок официјален претставник од американската Администрација за храна и лекови (ФДА) претходно оваа недела изјави дека нивната истрага вклучува повеќе земјоделски производи, не само зелена салата.

„Утврдивме висок процент на заболени меѓу гостите на ’Тако Бел’, а истрагата за заедничките ставки од менито често ја издвојуваше зелената салата како фактор“, соопшти претставник на ФДА.

Во одговор на прашањето на ФДА за набавувачот на зелена салата, „Тако Бел“ посочи дека соработуваат со „Тејлор фармс“, компанија што ги снабдува нивните ресторани во повеќе сојузни држави.

ЦДЦ, ФДА, „Тејлор фармс“ и „Тако Бел“ не одговорија на барањата на „Вашингтон пост“ за коментар во врска со епидемијата.

Но претходно оваа недела компанијата „Тако Бел“ соопшти дека ќе продолжи да ги следи ситуацијата и насоките на здравствените власти.

„Здравјето и безбедноста на нашите гости се наш највисок приоритет“, соопштија од компанијата, додавајќи дека рестораните на „Тако Бел“ „доброволно и привремено отстраниле ограничени состојки во избрани ресторани како мерка на претпазливост“.