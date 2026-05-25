- Галибаф е меѓу водечките личности во Иран, се појави како главен преговарач на земјата во преговорите со САД посредувани од Пакистан

Мухамед Багер Галибаф реизбран за претседател на иранскиот Парламент - Галибаф е меѓу водечките личности во Иран, се појави како главен преговарач на земјата во преговорите со САД посредувани од Пакистан

Мухамед Багер Галибаф денес е повторно избран за претседател на иранскиот Парламент, објавија државните медиуми, пренесува Анадолу.

Гласањето е спроведено со лично присуство и со директно гласање на претставниците за избор на 12 членови на одборот на Парламентот - еден претседател, двајца заменик-претседатели, шест секретари и тројца набљудувачи, јави ИРИБ.

Галибаф е меѓу водечките личности во Иран, се појави како главен преговарач на земјата во преговорите со САД посредувани од Пакистан.