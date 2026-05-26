Муслиманите кои се на аџилак се упатија кон планината Арефат за најважниот дел од аџилакот

Околу 1,8 милиони муслимани денес се упатија кон рамнините на планината Арефат во западна Саудиска Арабија, каде што денес се извршува централниот и најважниот дел од аџилакот, јавува Анадолу.

Саудиската прес-агенција извести дека безбедносните сили, распоредени покрај патиштата и пешачките патеки, будно ги следат конвоите со верници. Нивната задача е да управуваат со движењето на толпата во согласност со веќе одобрените планови. Агенцијата додава и дека сообраќајот се одвива непречено додека верниците патуваат од Мина кон Арефат.

На Арефат, тие ќе ги извршат пладневниот и попладневниот намаз (молитва) во споена и скратена форма во џамијата Намира.

На зајдисонце, тие ќе продолжат кон Музделифа, каде што ќе ги извршат вечерниот и ноќниот намаз, а потоа ќе останат во текот на ноќта сè до зори следниот ден.

Обредите на аџилакот официјално започнаа вчера со пристигнувањето на аџиите во Мина, во западниот дел на Саудиска Арабија, во услови на обемни услуги и безбедносни мерки насочени кон олеснување на аџилакот.

Шестдневната сезона на аџилакот го вклучува престојот на Арефат денес, ноќевањето во Музделифа, симболичното фрлање камења и прошталната посета на Ќаба, Големата џамија во Мека.

Аџилакот се состои од неколку обреди, кои имаат за цел да ги симболизираат суштинските концепти на исламската вера и да ги одбележат искушенијата на божјиот пратеник Ибрахим (Авраам) и неговото семејство.

Саудиските власти ги проширија организациските и безбедносните мерки за сезоната на аџилакот во 2026 година, вклучително и употребата на технологии за надзор и системи за следење на движењето на аџиите и да се спречи неовластен влез во светите места.