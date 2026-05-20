Москва: Јунските планови за напади на Зеленски не ги поддржуваат мировните напори

Изјавите на украинскиот претседател Владимир Зеленски во кои се тврди дека Киев подготвил планови за напади врз Русија во јуни не придонесуваат кон напорите за постигнување мирно решение на конфликтот, соопшти денес портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, јавува Анадолу.

Во своето обраќање на брифингот за медиумите во Пекинг, Песков соопшти дека самиот Зеленски е „главната пречка“ за мирно решение на конфликтот.

„Повторно и повторно слушаме милитантни изјави. Тоа не се изјави што би помогнале да се создаде атмосфера погодна за придвижување кон мировни преговори.“

„Со ова уште еднаш се нагласува и докажува кој е главната пречка на патот кон мирно решение. Тоа е Зеленски и неговиот режим“, рече тој.

Според Песков, руската војска ќе преземе мерки за спротивставување на заканите што доаѓаат од Киев, додека Русија и понатаму претпочита мирно решение на конфликтот во Украина.

„Москва останува отворена за мирен пат на решавање. Тоа е опцијата што ја преферираме за нас“, рече тој.

Песков исто така изјави дека посетата на претседателот Владимир Путин во Кина се одвива „многу добро“, опишувајќи ја како „работна и суштинска“.

Осврнувајќи се на формалната чајанка меѓу рускиот претседател Владимир Путин и кинескиот претседател Си Ѓинпинг, Песков истакна дека традиција на кинескиот лидер е да организира вакви средби со странски шефови на држави, додавајќи дека овие неформални собири веќе станаа заштитен знак на средбите меѓу Си и Путин.

„Во ова нема ништо ексклузивно само по себе, но веќе стана неизоставен дел од средбите меѓу Путин и Си. Тие го користат овој формат за да разговараат за најчувствителните прашања“, рече тој.

Песков додаде дека не е планирана прес-конференција на Путин по посетата на Кина.

Во однос на проектот за гасоводот „Сибирска сила 2“, Песков изјави дека Москва и Пекинг генерално постигнале разбирање за главните параметри, иако сè уште нема јасна временска рамка за имплементација.

„Сибирска сила 2“ е проект во кој се планира гасовод создаден за транспорт на руски природен гас до Кина преку Монголија, со цел зајакнување на енергетските врски меѓу Москва и Пекинг.