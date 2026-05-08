Москва ги нарече „зачудувачки" изјавите на германскиот канцелар за повторно вооружување

Рускиот министер за надворешни работи, Сергеј Лавров, денес ги оцени како „зачудувачки“ изјавите на германскиот канцелар Фридрих Мерц дека германската Армија повторно треба да стане најсилната во Европа, пренесува Анадолу.

„Мислам дека нема потреба да се објаснува значењето на оваа фраза“, државната новинска агенција ТАСС ја пренесе изјавата на Лавров за време на комеморативниот настан во Министерството за надворешни работи.

Лавров изјави дека желбата на Мерц предизвикала загриженост во Русија и во други европски земји во однос на иднината на односите меѓу Европа и САД. Тој ги обвини официјалните лица во Брисел дека поттикнуваат желба за одмазда (реваншизам) низ целиот регион.

Тој тврдеше дека некои европски земји подготвуваат „уште еден“ напад врз Русија и „бесрамно повикуваат на повторување на искуството на Хитлер“.

Лавров дополнително предупреди дека Москва ќе одговори остро на секое попречување на прославите за Денот на победата, со кои се одбележува победата на Советскиот Сојуз над нацистичка Германија во 1945 година.

„Ако нацистите, кои повторно се појавуваат на Западот преку Украина, продолжат со тоа што го прават сега, за нив нема да има милост“, рече тој.

Во понеделникот, руското Министерство за одбрана најави предлог за дводневен прекин на огнот за прославата на Денот на победата на 8 и 9 мај и ја предупреди Украина за „масовен“ ракетен одговор доколку комеморациите бидат нарушени.

Подоцна истиот ден, Украина објави дека исто така ќе го почитува едностраниот прекин на огнот што започна во вторникот на полноќ, но оттогаш Киев ја обвини Русија за кршење на прекинот на огнот преку продолжување на воздушните напади и нападите на фронтот.