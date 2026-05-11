Министрите за надворешни работи на ЕУ во Брисел разговараат за санкциите и безбедноста на Блискиот Исток

Министрите за надворешни работи на Европската Унија (ЕУ) ќе се состанат денес во Брисел за да ги разгледаат новите санкции поврзани со руската војна во Украина и да разговараат за широк спектар надворешнополитички прашања, вклучително и случувањата на Блискиот Исток, соопшти шефицата за надворешна политика на ЕУ, јавува Анадолу.

Пред почетокот на состанокот на Советот за надворешни работи, високата претставничка на ЕУ за надворешна политика, Каја Калас, изјави: „Видовме дека овој прекин на огнот што го сакаше Путин само беше многу циничен за да ја заштити својата парада, додека тие всушност ги напаѓаа цивилите во Украина“.

Калас истакна дека Украина се придржувала до претходните предлози за прекин на огнот, додека Русија ги продолжила воените операции.

Се очекува ЕУ да продолжи со санкциите насочени кон поединци вклучени во депортацијата на украински деца во Русија, заедно со дискусија на високо ниво за напорите за нивно враќање.

Министрите ќе се сретнат и со канадската министерка за надворешни работи, при што Калас ја опиша Канада како „партнер со слични ставови“ во однос на меѓународната безбедност и мултилатералната соработка.

Во врска со Блискиот Исток, разговорите ќе бидат фокусирани на поморската безбедност, вклучително и поморската мисија на ЕУ „Аспидес“ и можните приспособувања на оперативните планови за поддршка на операциите за деминирање и придружба.

Таа додаде дека се очекува министрите да ги разгледаат санкциите против насилните доселеници, иако за некои предлози сè уште е потребна дополнителна согласност меѓу земјите членки.

Агендата вклучува и политички дијалог со Сирија за институционална обнова и реформи во управувањето, додека ЕУ продолжува да го приспособува својот ангажман.

На состанокот ќе се разговара и за соработката со Западен Балкан и хибридните закани, при што Калас го поврза напредокот во проширувањето со реформите во земјите кандидати.