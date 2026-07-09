- Ескалацијата започна откако САД го обвинија Иран за напад на три комерцијални брода што транзитираа низ Ормускиот Теснец, што го поттикна Вашингтон да започне последователен бран напади

Министерство за здравство на Иран: Во американските напади врз 5 ирански провинции загинаа 14, повредени се 78 лица - Ескалацијата започна откако САД го обвинија Иран за напад на три комерцијални брода што транзитираа низ Ормускиот Теснец, што го поттикна Вашингтон да започне последователен бран напади

Во нападите на САД врз пет ирански провинции во текот на изминатите два дена загинаа најмалку 14 лица, а 78 се повредени, соопшти денес иранското Министерство за здравство, јавува Анадолу.

„Соединетите Американски Држави извршија напади врз пет провинции во Иран на 8 и 9 јули“, напиша Хосеин Керманпур, раководител на Центарот за односи со јавноста и информации на Министерството, во објава на американската компанија за социјални медиуми X.

Тој рече дека во нападите загинати се 14 лица, додека 78 се повредени.

Според Министерството, 47 од повредените се хоспитализирани, додека преостанатите се отпуштени по добивањето медицинска помош.

Три од жртвите се убиени во напад во близина на југозападниот град Ахваз, според иранската државна новинска агенција ИРНА, која го цитираше Валиолах Хајати, заменик-гувернер на покраината Хузестан за безбедносни прашања.

Најновите податоци за бројот на жртви доаѓаат по обновените напади меѓу САД и Иран по пропаѓањето на кревкиот прекин на огнот постигнат минатиот месец.

Ескалацијата започна откако САД го обвинија Иран за напад на три комерцијални брода што транзитираа низ Ормускиот Теснец, што го поттикна Вашингтон да започне последователен бран напади врз ирански воени цели во должина на јужниот брег на Иран.

Централната команда на САД соопшти дека операциите биле насочени кон повеќе од 170 воени локации во текот на два дена, вклучувајќи системи за противвоздушна одбрана, крајбрежен надзор, инфраструктура за ракети и беспилотни летала, поморски капацитети и објекти што припаѓаат на Корпусот на Исламската револуционерна гарда, велејќи дека нападите имале за цел да ги одвратат понатамошните напади врз меѓународниот транспорт.

Иран одговори со напади со беспилотни летала и ракети насочени врз американски воени објекти во Бахреин и Кувајт.

Иран и САД постигнаа Меморандум за разбирање со посредство на Пакистан на 17 јуни, со цел да се стави крај на нивниот воен конфликт и да се отвори патот за траен мировен договор.

Сепак, вчера, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Меморандумот не важи, со што сигурно се прекинува договорот и се започнува нова рунда воена конфронтација.