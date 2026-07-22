Министерство за здравство на Газа: 12 Палестинци се убиени во израелските напади во последните 24 часа

Lina Altawell
22 Јули 2026•Ажурирано: 22 Јули 2026
Министерството за здравство на Газа денес соопшти дека 12 Палестинци се убиени, а 12 се повредени во израелските напади врз Појасот Газа во текот на изминатите 24 часа, јавува Анадолу.
Во своето дневно статистичко ажурирање, Министерството наведува дека најновиот број вклучува 11 новозагинати Палестинци и едно лице кое подлегнало на претходни повреди.
Министерството соопшти дека вкупниот број на жртви од војната на Израел во Газа од 7 октомври 2023 година се искачи на 73.305, а 173.918 се повредени.
Според Министерството, многу жртви остануваат заробени под урнатините и на патиштата, бидејќи екипите на брзата помош и цивилната одбрана сè уште не можат да стигнат до нив.
Израелската армија продолжи со своите секојдневни напади во Газа и покрај прекинот на огнот што стапи на сила на 10 октомври 2025 година, при што убиени се 1.180 Палестинци, а 3.810 беа повредени, според податоците на Министерството за здравство.
Израелската геноцидна војна од октомври 2023 година го остави Појасот Газа во урнатини, и катастрофални хуманитарни услови за 2,4 милиони жители на енклавата.