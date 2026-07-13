- Министерството не ги прецизираше околностите за новите жртви, до кои дојде и покрај прекинот на огнот што е во сила од 10 октомври 2025 година

Министерство за здравство на Газа: Во израелските напади убиени уште 8 Палестинци, бројот достигна 73.200 - Министерството не ги прецизираше околностите за новите жртви, до кои дојде и покрај прекинот на огнот што е во сила од 10 октомври 2025 година

Уште осум Палестинци се убиени од израелски оган во Појасот Газа во последните 24 часа, со што бројот на жртви од октомври 2023 година се зголеми на 73.231, соопшти денес Министерството за здравство, јавува Анадолу.

Во соопштението на Министерството се наведува дека 32 повредени лица се префрлени во болниците во енклавата од неделата, со што вкупниот број повредени во истиот период се искачи на 173.686 лица.

Министерството не ги прецизираше околностите за новите жртви, до кои дојде и покрај прекинот на огнот што е во сила од 10 октомври 2025 година.

Од прекинот на огнот, во израелските напади убиени се 1.108 Палестинци, а повредени се 3.578, соопшти Министерството.

Израелските напади во Газа, исто така, предизвикаа опсежно разорување на околу 90 % од цивилната инфраструктура.