- И покрај прекинот на огнот што стапи во сила на 10 октомври 2025 година, израелската армија продолжи со секојдневните напади врз Појасот Газа, при што, според Министерството, досега се убиени најмалку 1.250 Палестинци, а 4.110 се повредени

Министерство за здравство: Во израелските напади во Газа загинаа 19 Палестинци, бројот на жртви достигна 73.375 - И покрај прекинот на огнот што стапи во сила на 10 октомври 2025 година, израелската армија продолжи со секојдневните напади врз Појасот Газа, при што, според Министерството, досега се убиени најмалку 1.250 Палестинци, а 4.110 се повредени

Најмалку 19 Палестинци се убиени во израелските напади во Појасот Газа во изминатите 24 часа, со што вкупниот број на жртви од почетокот на израелската воена офанзива во октомври 2023 година се искачи на 73.375, соопшти денес Министерството за здравство во Газа, јавува Анадолу.

Во соопштението на Министерството се наведува дека меѓу загинатите се 18 лица убиени во израелски напади, како и едно лице кое им подлегнало на претходно здобиени повреди.

Во изминатите 24 часа во болниците биле пренесени и 35 повредени лица, со што вкупниот број повредени од почетокот на конфликтот достигна 174.220.

И покрај прекинот на огнот што стапи во сила на 10 октомври 2025 година, израелската армија продолжи со секојдневните напади врз Појасот Газа, при што, според Министерството, досега се убиени најмалку 1.250 Палестинци, а 4.110 се повредени.

Министерството во саботата соопшти дека во текот на јули во Појасот Газа биле убиени 152 лица, што претставува најголем број жртви во еден месец од почетокот на годинава.

Договорот за прекин на огнот беше постигнат по две години израелска воена офанзива, започната на 8 октомври 2023 година, која предизвика големи разурнувања, зафаќајќи околу 90 отсто од цивилната инфраструктура.

Според проценките на Обединетите нации, трошоците за обнова изнесуваат околу 70 милијарди долари.