- Мерц се спушти од 18-то на 20-то место, станувајќи најнепопуларниот политичар во Германија со освоени само 28,9 поени

Мерц се спушти на последното место на ранг-листата за популарност на германските политичари - Мерц се спушти од 18-то на 20-то место, станувајќи најнепопуларниот политичар во Германија со освоени само 28,9 поени

Германскиот канцелар Фридрих Мерц падна на последното место на ранг-листата за најпопуларни 20 политичари во земјата, покажува анкетата објавена од весникот „Билд“ денес, јавува Анадолу.

Мерц се спушти од 18-то на 20-то место, станувајќи најнепопуларниот политичар во Германија со освоени само 28,9 поени.

Она што се издвојува во оваа анкета е дека падот на популарноста на Мерц не е само тренд на национално ниво, туку и меѓу неговите сопствени гласачи.

Дури и меѓу поддржувачите на неговата партија, Христијанско-демократската унија (CDU), и нејзиниот помал партнер, Христијанско-социјалната унија (CSU), тој се наоѓа речиси на самото дно.

Само 10 % од испитаниците меѓу гласачите на ЦДУ/ЦСУ имаат позитивно мислење за Мерц, додека 58 % имаат негативно мислење.

Него го надминаа други истакнати конзервативни политичари, како што се лидерот на ЦСУ, Маркус Содер, премиерот на покраината Северна Рајна-Вестфалија, Хендрик Вуст, и министерот за внатрешни работи, Александер Добринт.

Мерц се соочува со зголемените економски последици од војната во Иран, вклучително и растот на трошоците за гориво. Канцеларот вчера изјави дека не гледа каква стратегија за излез имаат САД во овој конфликт.

Минатата недела, Германија ја намали својата прогноза за економски раст за оваа и следната година.

Коалицијата предводена од конзервативците на Мерц сега очекува економијата да порасне за само 0,5 % годинава, што е пад во однос на претходната процена од 1,0 %.

За 2027 година, прогнозата исто така е намалена на 0,9 % од првичните 1,3 %.

Претходно овој месец, анкетата спроведена од неделникот „Билд ам Сонтаг“ покажа дека 70 % од гласачите се незадоволни од работата на Мерц, додека само 21 % се задоволни.

Седумдесет и три проценти од анкетираните се незадоволни од коалицијата на десничарскиот центар составена од христијанските демократи и социјалдемократите, додека само 20 % се изјасниле како задоволни.