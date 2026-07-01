- „Ние продолжуваме да помагаме во постигнувањето траен мир меѓу САД и Иран. Нашата заедничка цел останува иста: крај на иранската нуклеарна програма и трајно отворање на Ормускиот Теснец.“

Мерц: На самитот на НАТО во Анкара ќе се разговара за Блискиот Исток и дипломатијата меѓу САД и Иран - „Ние продолжуваме да помагаме во постигнувањето траен мир меѓу САД и Иран. Нашата заедничка цел останува иста: крај на иранската нуклеарна програма и трајно отворање на Ормускиот Теснец.“

Германскиот канцелар Фридрих Мерц денес изјави дека Германија е отворена за финансиска поддршка на мировниот договор меѓу САД и Иран и напорите за обнова, наведувајќи дека „сè е отворено за дискусија“, јавува Анадолу.

Обраќајќи се на заедничката прес-конференција во Берлин со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, Мерц рече дека самитот на шефови на држави и влади ќе се фокусира на иднината на Алијансата, трансатлантската соработка и континуираната поддршка за Украина, притоа осврнувајќи се и на случувањата на Блискиот Исток.

„Самитот на НАТО ќе се осврне и на иднината на Блискиот Исток“, изјави Мерц за новинарите. „Ние продолжуваме да помагаме во постигнувањето траен мир меѓу САД и Иран. Нашата заедничка цел останува иста: крај на иранската нуклеарна програма и трајно отворање на Ормускиот Теснец.“

Прашан дали Германија би била подготвена финансиски да придонесе за спроведување на рамковниот мировен договор меѓу САД и Иран потпишан минатиот месец — кој вклучува планиран фонд за обнова на Иран од 300 милијарди долари — Мерц сигнализираше дека Берлин е отворен за обезбедување финансиска поддршка, под услов да се одржи прекин на огнот.

„Сега се надеваме на прекин на непријателствата и склучување на договор што оди подалеку од постојниот Меморандум за разбирање“, рече тој, додавајќи дека Берлин повеќепати ја изразил својата подготвеност да поддржи мировен договор меѓу САД и Иран.

„Откако фокусот ќе се префрли на обновување на уништената инфраструктура во регионот, сè е отворено за дискусија. Но, пред сè, борбите мора да престанат“, порача Мерц.

„Секако дека потоа ќе го дадеме нашиот придонес — поттикнати и од нашите економски интереси — во обновувањето на инфраструктурата во регионот, особено енергетската инфраструктура, со цел да се обезбеди сигурно снабдување за Европа и Германија“, додаде тој.