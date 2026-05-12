Мерц: Германија мора да се смени за да ги зачува мирот и просперитетот

Германскиот канцелар Фридрих Мерц денес изјави дека Германија ќе мора да помине низ тешки и темелни промени за да се заштити од глобалната нестабилност и кризите што постојано се нижат, јавува Анадолу.

„Денес сме сведоци на геоекономски потреси што се судираат со долгогодишните структурни проблеми“, рече Мерц пред конгресот на делегатите на германските синдикати.

„Овие кризи покажуваат дека и ние мора да поминеме низ промени“, додаде тој.

Конзервативниот лидер тврди дека се потребни сеопфатни структурни реформи за да се врати меѓународната конкурентност на германските компании, велејќи дека на крајот работните места зависат од економскиот раст.

Тој истакна дека за подобрувањето на деловната клима ќе биде потребно кратење на бирократијата, зголемување на инвестициите во инфраструктурата и забрзување на дигитализацијата.

„Едноставно не успеавме да ја модернизираме нашата земја. Ова сега ни се враќа како последица во сенка на големите трансформативни сили“, рече Мерц.

„Ако сакаме долгорочно да го зачуваме нашиот просперитет, ако сакаме долгорочно да ги осигуриме слободата и мирот во нашата земја, тогаш и ние мора да се смениме.“

Мерц упати апел до синдикалците да го поддржат планираниот „ремонт“ на владиниот систем за социјално осигурување, вклучително и промените во пензиските и здравствените структури.

Тој повика на заедничко наоѓање решенија за придвижување на земјата напред, велејќи дека изнаоѓањето заеднички јазик е особено важно во оваа фаза.

Неговите изјави предизвикаа ограничен аплауз и беа проследени со прекинувања од страна на делегатите, при што делови од публиката упатуваа свирежи за време на говорот.

Некои учесници упатија критики и за неговите повици за реформи во системите за социјално осигурување и пензискиот систем.