- Европа забележа нагли промени, од услови со температури пониски од просечните до екстремни жештини во втората половина од месецот

Мај рангиран како втор најтопол мај во историјата по раниот топлотен бран во Европа - Европа забележа нагли промени, од услови со температури пониски од просечните до екстремни жештини во втората половина од месецот

Мај 2026 година е втор најтопол мај на глобално ниво од почетокот на евидентирањето на температурите со исклучително високи температури на океаните и копното и необично ран топлотен бран во Западна Европа, соопшти денес Службата за климатски промени „Коперник“ (Ц3С) на Европскиот центар за среднорочни временски прогнози (ЕЦМВФ), пренесува Анадолу.

Просечната површинска температура на воздухот во мај изнесувала 15,81°C, што е за 0,55°C повисока од просекот забележан меѓу 1991 и 2020 година и единствено е пониска од онаа што е измерена во мај 2024 година, се наведува во соопштението.

Површинските морски температури останаа блиску до рекордните вредности, при што во тропскиот дел на Пацификот и понатаму се забележува интензивно затоплување, што укажува на постепено формирање и развој на Ел Нињо.

Европа забележа нагли промени, од услови со температури пониски од просечните до екстремни жештини во втората половина од месецот.

Западна Европа, односно Франција, Обединетото Кралство, Ирска и Португалија, беше погодена од еден од најинтензивните рани топлотни бранови во историјата, при што беа надминати голем број температурни рекорди за мај.

Реално почувствуваните температури од 35°C и 40°C во неколку области создадоа сериозни услови на топлотен стрес.

„Во Европа, невообичаениот ран и интензивен топлотен бран покажува колку брзо климатските екстреми стануваат новото нормално наместо да бидат исклучок“, изјави Саманта Бурџис, стратегиски лидер за климатски прашања во ЕЦМВФ.

И додека делови од Западна и Јужна Европа, пред сè, Шпанија и Италија, се соочуваа со посуви услови од просекот, силни поплави зафатија подрачја на Турција, Бугарија и Молдавија.

Северна Европа и делови од Скандинавија забележаа надпросечни врнежи, што беше во контраст со распространетата суша во Централна и Источна Европа, каде што речните текови паднаа под просекот во големите сливови, меѓу кои и Дунав и Висла.

Надвор од Европа, услови со натпросечни врнежи беа забележани во северните и југоисточните делови на Северна Америка, во делови од Азија, Западна Кина, Бразил, Јужна Африка и Австралија.

Врнежи под просекот се регистрирани во централниот дел на Соединетите Американски Држави, поголем дел од Јужна Америка, Мадагаскар и Југозападна Австралија.

Обемот на морскиот мраз на Арктикот во мај беше за околу 4 отсто под просекот, со што се рангира на четврто најниско ниво во историјата на мерењата за овој месец.

На Антарктикот, обемот на морскиот мраз беше за околу 9 отсто под просекот, што претставува седмо најниско ниво за мај, со особено ниска застапеност во Белингсхаузеновото Море.