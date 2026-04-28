Мајка на измачувано сириско момче: Вистинска правда ќе има кога ќе одговара врвот на режимот

Мајката на Хамза ал-Хатиб, сириски цивил што почина како последица на тортура во затворите на сирискиот режим, изјави дека почувствувала олеснување кога поранешниот безбедносен официјален претставник Атеф Наџиб се појави пред судот првпат по падот на режимот на Башар ал-Асад, јавува Анадолу.

Во интервјуто за Анадолу, Самира Хахами рече дека тоа што го видела Наџиб во судницата ѝ донело одредена утеха, но нагласи дека правдата останува нецелосна.

„Тоа беше радост што не се опишува. Чувствував одреден мир гледајќи го таму“, рече таа, но нагласи дека вистинската правда ќе дојде само со одговорност на највисоките нивоа.

„Вистинска правда ќе биде кога главата на змијата ќе биде повикана на одговорност“, рече таа, мислејќи на Асад, додавајќи дека минимална прифатлива казна би била егзекуција.

Наџиб, братучед на Асад и поранешен шеф за политичката безбедност во сирискиот град Дера, кој раководеше со безбедносните операции во Дера за време на првите денови од сириското востание во 2011 година, се појави во неделата пред Четвртиот кривичен суд во Дамаск.

Тој беше уапсен во јануари минатата година и обвинет е дека е еден од првите што извршил насилства врз цивилите во Дера. Тој е обвинет и за приведување и тортура на деца во Дера, кои пишувале слогани против режимот на ѕидовите, инцидент што ги поттикна првичните протести во Сирија.

Потсетувајќи се на моментот кога телото на нејзиниот син било вратено, Хахами ја опиша тежината на злоупотребата што тој ја претрпел.

„Кога го донесоа дома, го видов. Тоа беше чувство што не се опишува. Ужасот што го видов, тој воопшто не личеше на Хамза“, рече таа.

„Неговото лице, неговите очи, целото негово тело беше сменето.“

Таа рече дека неговото тело било сериозно обезличено и толку отечено што речиси бил непрепознатлив, опишувајќи го моментот како многу трауматичен.

„Тој беше само дете, како и секое друго момче. Не излезе за да повреди некого“, рече таа, додавајќи дека поранешните официјални претставници на режимот ги смета за одговорни за неговата тортура и смрт.

Хамза беше киднапиран во 2011 година на 13-годишна возраст и подложен на тешка тортура пред да почине во притвор. Подоцна неговото тело е вратено кај семејството, а неговиот случај стана точка на обединување за време на раните денови на востанието.

„Тие не се грижат за состојбата на детето, не се чувствуваат одговорни и не се нормални човечки суштества за да го направат тоа што му го направија бидејќи тој беше подложен на најтешките облици на мачење“, рече мајката.

Сириските власти постојано најавуваа приведувања на поединци обвинети за злоупотреби на цивили за време на конфликтот меѓу 2011 и 2024 година, опишувајќи ги таквите чекори како дел од напорите за барање одговорност.

Во декември 2024 година Асад, кој владееше со Сирија речиси 25 години, побегна во Русија, ставајќи крај на децениското владеење на партијата Баас што започна во 1963 година.

Преодната администрација предводена од претседателот Ахмед ал-Шара беше формирана во јануари 2025 година.