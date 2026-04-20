- „Прашањата се сериозни. Тука е нуклеарното прашање. Има многу за што да се разговара. Официјална посета на францускиот претседател без средба со нашиот претседател е потег кој предизвикува сомнежи“

Макрон ќе се сретне со полскиот премиер, а не со претседателот, продлабочувајќи го несогласувањето во Варшава - „Прашањата се сериозни. Тука е нуклеарното прашање. Има многу за што да се разговара. Официјална посета на францускиот претседател без средба со нашиот претседател е потег кој предизвикува сомнежи“

Францускиот претседател Емануел Макрон денес во Гдањск ќе се сретне со полскиот премиер Доналд Туск, но нема да оствари разговори со претседателот Карол Навроцки. Овој потег го разоткри сè пожестокото ривалство меѓу двата центри на моќ во Полска, јави „Полсат њуз“, пренесува Анадолу.

Според Претседателската палата, помошниците на Навроцки побарале средба со францускиот лидер за време на неговата еднодневна посета на Полска.

Сепак, портпаролот на претседателот, Гжегож Урбанек, изјави дека Кабинетот на Туск инсистирал посетата на Макрон да се реализира во Гдањск наместо во Варшава, со што практично оневозможил средба со Навроцки.

„Премиерот Туск беше многу решен да ја спречи средбата меѓу двајцата претседатели. Токму затоа тој инсистираше посетата да се реализира во Гдањск, а не во Варшава“, изјави Урбанек.

Макрон треба да учествува на првиот полско-француски меѓувладин самит, кој се одржува во Гдањск по повод Денот на полско-француското пријателство и првата годишнина од договорот од Нанси, потпишан од Туск и Макрон во мај минатата година, пренесува „Полсат њуз“, повикувајќи се на владиниот информативен центар на Полска.

Договорот ги обврзува двете земји на поблиска соработка во поглед на одбраната, енергетиката и надворешната политика, вклучително и заемни безбедносни гаранции во случај на напад. Се очекува разговорите во Гдањск да се фокусираат на француските предлози за европско нуклеарно одвраќање, воената соработка и евентуалното француско учество во изградбата на втората нуклеарна централа во Полска.

Одлуката да не се вклучи Навроцки е политички чувствителна бидејќи полскиот претседател традиционално ја претставува земјата заедно со Владата, во рамките на надворешните работи, особено кога станува збор за одбранбените прашања.

Официјални лица од Претседателската палата тврдат дека отсуството на средба со Навроцки е особено впечатливо со оглед на темите кои се предмет на дискусија.

„Прашањата се сериозни. Тука е нуклеарното прашање. Има многу за што да се разговара. Официјална посета на францускиот претседател без средба со нашиот претседател е потег кој предизвикува сомнежи“, рече Урбанек.

Ваквиот развој на настаните доаѓа непосредно по посетата на Навроцки на Будимпешта и неговата средба со унгарскиот премиер Виктор Орбан – потег кој предизвика остри критики од Владата на Туск поради блиските релации на Орбан со Москва.

Политичките аналитичари оценуваат дека токму посетата на (Навроцки) на Будимпешта можеби го намалила дипломатскиот интерес на Париз за средба со полскиот претседател.

Овој инцидент го означува најновиот судир во сè поизразениот конфликт меѓу Туск и Навроцки околу надлежностите за меѓународно претставување на Полска.

Уште од почетокот на мандатот на Навроцки минатата година, неговиот кабинет е во постојан судир со Владата на Туск во однос на надворешното претставување, при што полските аналитичари веќе го дефинираат како „војна за превласт“ („војна за столче“) на меѓународните состаноци.