Макрон: Јужен Кавказ треба да биде раскрсница, а не простор на ривалски сили

Францускиот претседател Емануел Макрон денес изјави дека Јужен Кавказ не треба да стане „простор на ривалски надворешни сили“ и дека наместо тоа треба да служи како „раскрсница“ што ги поврзува Европа, Централна Азија и Блискиот Исток, јавува Анадолу.

„Јужен Кавказ не е предодреден да биде поле за империи што се натпреваруваат за него како за трофеј“, рече Макрон на „Дијалогот во Ереван“.

Макрон истакна дека регионот го доживува она што тој го опиша како „ерменски момент“, поттикнат од мировните напори и економската трансформација по годините нестабилност.

Тој рече дека Ерменија направила „храбар и неопходен избор“ со унапредување на мировните иницијативи и стремежот кон нормализација со Азербејџан, додавајќи дека процесот помогнал да се стабилизира политичката и економската насока на земјата.

Макрон повика на повторно отворање на сите регионални граници, вклучително и оние меѓу Ерменија, Азербејџан и Турција, велејќи дека „границите мора да се отворат, сите граници, тие мора да се отворат целосно“.

„Ова е тоа што ќе ги отвори сите економски можности и ќе овозможи патишта на мирот наместо империјални конфликти во Јужен Кавказ“, рече тој.

Макрон истакна дека регионот треба да се развие во центар за поврзување што ги поврзува Европа, Централна Азија и Блискиот Исток, додавајќи дека потпирањето на надворешна заштита се покажало како нестабилно.

Исто така, тој посочи дека во тек е поголема транзиција кон меѓународен поредок заснован врз повеќе правила, тврдејќи дека траен мир може да се постигне само преку меѓународното право и соработка, а не преку политика на моќ.