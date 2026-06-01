Макрон: Француската морнарица пресретна танкер под санкции поврзан со Русија

Францускиот претседател Емануел Макрон денес изјави дека француската морнарица пресретнала танкер под меѓународни санкции што пловел од Русија, опишувајќи ја операцијата како дел од напорите за спроведување на санкциите и почитување на поморските закони, пренесува Анадолу.

Макрон, преку американската компанија за социјални медиуми X, соопшти дека на танкерот со име „Тагор“ во Атлантскиот Океан упаднале француските поморски сили.

„Француската морнарица вчера наутро пресретна нов танкер под меѓународни санкции што доаѓа од Русија, 'Тагор'“, истакна тој.

Макрон додаде дека операцијата била спроведена на отворено море со поддршка од неколку партнери, меѓу кои и Велика Британија, а била спроведена „со строго почитување на поморското право“.

Францускиот претседател рече дека Париз останува целосно посветен на спроведувањето на меѓународните санкции.

„Неприфатливо е бродовите да ги заобиколуваат меѓународните санкции, да го кршат поморското право и да ја финансираат војната што Русија ја води против Украина повеќе од четири години“, нагласи тој.

Макрон предупреди дека бродовите што работат надвор од утврдените поморски правила претставуваат поширок ризик.

„Овие бродови, кои не ги почитуваат најосновните правила на поморската пловидба, исто така, претставуваат закана за животната средина и за безбедноста на сите“, истакна Макрон.