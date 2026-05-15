- Говорејќи на завршната сесија на бизнис форумот „Африка напред“, Макрон рече дека Франција била „протресена во Африка“ во последните 25 години, опишувајќи го трендот како „нормален“, па дури и позитивен

Макрон: Франција во Африка е надмината од Кина, Турција и САД - Говорејќи на завршната сесија на бизнис форумот „Африка напред“, Макрон рече дека Франција била „протресена во Африка“ во последните 25 години, опишувајќи го трендот како „нормален“, па дури и позитивен

Францускиот претседател Емануел Макрон призна дека Франција го изгубила влијанието во Африка од конкурентите како Кина, Турција и САД, обвинувајќи ја за тоа со децении долгата самоувереност и ароганција од страна на француските институции и компании, јавува Анадолу.

Говорејќи на завршната сесија на бизнис форумот „Африка напред“, Макрон рече дека Франција била „протресена во Африка“ во последните 25 години, опишувајќи го трендот како „нормален“, па дури и позитивен.

Тој истакна дека француските компании и администрации премногу се потпирале на историските врски со африканските земји и не успеале да останат конкурентни.

„Тие веруваа дека постои резервирана сфера во која тоа што си Французин значи дека сè е автоматски отворено“, рече тој.

Макрон нагласи дека африканските земји прават рационални економски избори свртувајќи се кон поконкурентни партнери, истакнувајќи ја растечката улога на Пекинг и Анкара на континентот.

Францускиот претседател посочи дека Африка повеќе не прифаќа модел базиран исклучиво на помош или надворешни сили кои диктираат решенија за африканските пазари.

Тој повика на „концептуална револуција“, повикувајќи ја Франција да се откаже од „вертикалната логика“ на едноставно обезбедување помош и наместо тоа да примени однос базиран на еднаквост и партнерство.

Макрон рече дека новиот пристап треба да се фокусира на „коинвестирање, копродукција и коинвентивност“ со африканските земји.

Тој, исто така, го нагласи силниот економски потенцијал на Африка, истакнувајќи дека растот на континентот го надминал оној на Југоисточна Азија во последниве години.