- „Нема да дозволиме 'флотата во сенка' да ги избегнува санкциите и да ја финансира руската воена кампања. Европа е одлучна во намерата да ги преземе сите неопходни мерки за да ја зголеми цената на војната за Русија.“

Макрон соопшти дека е пресретнат танкер за кој постои сомнение дека ѝ припаѓа на руската „флота во сенка“ - „Нема да дозволиме 'флотата во сенка' да ги избегнува санкциите и да ја финансира руската воена кампања. Европа е одлучна во намерата да ги преземе сите неопходни мерки за да ја зголеми цената на војната за Русија.“

Францускиот претседател Емануел Макрон денес објави дека во близина на брегот на Сицилија е пресретнат танкер за кој постои сомнение дека ѝ припаѓа на руската „флота во сенка“, пренесува Анадолу.

„Француската воена морнарица во вторникот изврши претрес на танкерот 'Деливер' додека тој пловеше во близина на брегот на Сицилија, со што го прекрши поморското право“, напиша Макрон на американската компанија за социјални медиуми Х.

Тој истакна дека оваа нова акција против „флотата во сенка“ ја илустрира „одлучноста на Европејците“.

„Нема да дозволиме 'флотата во сенка' да ги избегнува санкциите и да ја финансира руската воена кампања. Европа е одлучна во намерата да ги преземе сите неопходни мерки за да ја зголеми цената на војната за Русија и да обезбеди стабилен и траен мир во Украина“, истакна Макрон.

Ова е петти ваков брод што Франција го пресретнува во изминатите неколку месеци. Танкерот пловел под знамето на Камерун, а доаѓал од руското пристаниште Приморск, јави телевизијата БФМТВ, повикувајќи се на поморската префектура.

Товарниот танкер бил прегледан поради сомнеж за неговото вистинско потекло, а проверката на документацијата наводно ги потврдила индициите за нерегуларност на камерунското знаме под кое плови бродот.

Извештајот е доставен до обвинителството во Марсеј, додава телевизијата.