Макрон повика на посилна африканска застапеност во Советот за безбедност на ОН и глобалните институции

Францускиот претседател Емануел Макрон денес повика на посилна африканска застапеност во меѓународните институции, вклучително и во Советот за безбедност на Обединетите нации, глобалните финансиски тела и Г20, јавува Анадолу.

„Африка мора да биде подобро застапена во меѓународните институции, во Советот за безбедност на Обединетите нации, во глобалните финансиски институции, како и во Г20, каде што веќе го поддржавме нејзиното членство“, рече Макрон за време на воведната сесија на самитот „Африка напред“.

Тој истакна дека самитот претставува пресврт кон партнерство насочено кон иднината, нагласувајќи дека соработката меѓу Африка и Франција не треба да се заснова врз минатото, туку врз заедничките приоритети.

„Агендата на Африка и Франција не треба да гледа во минатото, туку директно напред“, изјави тој.

Тој изјави дека пристапот на Франција во изминатата деценија имал за цел да воспостави рамнотежа меѓу соочувањето со минатото и соработката заснована на инвестиции во области како што се културата, спортот, образованието и економскиот развој

Нагласи дека моделот на партнерство треба да се оддалечи од односи засновани врз помош и да се движи кон соработка предводена од инвестиции.

Макрон истакна дека идната соработка треба да се фокусира на заеднички инвестиции во секторите, меѓу кои вештачката интелигенција, здравството, земјоделството, енергијата и индустријата.

Тој порача дека Африка треба да се гледа како „вистински партнер“, а не како извор на суровини.

Макрон ги спомена и договорените инвестиции од 23 милијарди евра поврзани со самитот, во кои учествуваат и француски и африкански компании.

Тој забележа дека за развојот потребни се и реформи во фискалната политика, како и поактивно вклучување на меѓународните финансиски институции, Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд.

Францускиот претседател додаде дека Африка, како најмлад континент во светот, веќе е „сила на сегашноста“, исто како и на иднината.