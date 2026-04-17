Макрон го поздрави 10-дневниот прекин на оган меѓу Израел и Либан

Францускиот претседател Емануел Макрон денес го поздрави 10-дневниот прекин на огнот меѓу Израел и Либан, но истовремено предупреди дека постои ризик поради континуираните воени операции да се прекрши договорот, јавува Анадолу.

„Целосно го поддржувам прекинот на огнот меѓу Хезболах и Израел, кој вчера (четврток) го објави американскиот претседател Доналд Трамп“, објави Макрон на американската компанија за социјални медиуми Х.

Сепак, францускиот лидер изрази загриженост дека договорот веќе може да биде прекршен.

„Изразувам загриженост дека договорот може да биде прекршен со продолжувањето на воените операции“, истакна Макрон, нагласувајќи ја итноста од запирање на непријателствата.

Тој дополнително ја истакна потребата од заштита на цивилите од двете страни на границата, повикувајќи на воздржаност и почитување на меѓународното право.

„Повикувам на безбедност на цивилното население од двете страни на границата меѓу Либан и Израел. Хезболах мора да се откаже од своето оружје. Израел мора да го почитува либанскиот суверенитет и да ја прекине војната“, додаде тој.

Вчера Трамп објави дека Израел и Либан ќе започнат 10-дневен прекин на огнот на полноќ по локално време во Бејрут и Тел Авив (21:00 GMT).

Објавата следуваше по преговорите со посредство на САД меѓу либанските и израелските делегации што се одржаа во вторникот во Стејт департментот во Вашингтон.

САД и Израел ги започнаа нападите врз Иран на 28 февруари, што предизвика одмазда од Техеран врз сојузниците на САД во Персискиот Залив, како и од либанската група Хезболах. Потоа Израел започна со напади врз Хезболах, при што загинаа речиси 2.200 луѓе, а еден милион беа раселени во изминатите шест недели.

Војната во Иран, исто така, е во прекин, а во тек се напори за нејзино трајно завршување.