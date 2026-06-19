- Еден ден по самитот на Г7 во Евијан, Макрон ја осуди изградбата на „новите населби и актите кои се апсолутно неприфатливи на Западниот Брег“

Макрон го повика Нетанјаху да покаже одговорност и рационалност - Еден ден по самитот на Г7 во Евијан, Макрон ја осуди изградбата на „новите населби и актите кои се апсолутно неприфатливи на Западниот Брег“

Францускиот претседател Емануел Макрон го повика израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху да „покаже одговорност и рационалност“, нагласувајќи дека не се согласува со израелската политика во Газа, окупираниот Западен Брег и јужен Либан, пренесува Анадолу.

Во интервју за телевизијата „Франс 2“, еден ден по самитот на Г7 во Евијан, Макрон ги осуди, како што ги опиша, „новите населби и акти кои се апсолутно неприфатливи на Западниот Брег“.

Според Макрон, овие политики „ја хранат огорченоста и насилството меѓу сите народи во регионот“.

- Ормуски Теснец, договор меѓу САД и Иран -

Макрон изјави дека договорот меѓу САД и Иран бил финализиран во последните часови од самитот на Г7 и ги демантираше тврдењата дека тој претставува капитулација на Техеран.

Тој рече дека голем дел од воените капацитети на Иран се уништени, но забележа дека клучните прашања сепак ќе треба да се решат за време на преговорите кои се очекува да продолжат во следните 60 дена.

Францускиот претседател повтори дека Франција и Велика Британија се подготвени да помогнат во обезбедувањето на повторното отворање на Ормускиот Теснец и изјави дека Париз е подготвен да учествува во преговорите за иранската нуклеарна програма.

Тој исто така рече дека Франција ѝ помага на либанската Армија да ја врати контролата врз својата територија.

- Украина -

Во врска со Украина, Макрон го пофали отпорот на Киев од почетокот на војната.

„Украина се спротивстави со храброст и способност за иновации и воено производство што ги воодушеви сите од првиот ден“, рече тој.

Макрон изрази надеж дека ќе се зголеми притисокот врз Русија за да се врати на преговарачката маса и го поздрави, како што го опиша, напредокот постигнат од американскиот претседател Доналд Трамп во напорите поврзани со конфликтот.