МААЕ известува за зголемена активност на беспилотни летала во близина на украинските нуклеарни централи - МААЕ наведе дека нејзините тимови на терен не пријавиле директно влијание врз нуклеарната безбедност на трите локации и покрај зголемената активност на беспилотни летала

Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ) денес соопшти дека е информирана за „значително зголемување“ на активноста на беспилотни летала во близина на локациите на нуклеарните централи во Украина оваа недела, при што се регистрирани повеќе од 160 беспилотни летала како летаат во близина на објектите „Јужна Украина“, „Чернобил“ и „Ривне“ на 13 и 14 мај, јавува Анадолу.

„Генералниот директор на МААЕ, Рафаел Гроси, изразува длабока загриженост за ваквите воени активности во близина на нуклеарните централи и ја повторува потребата целосно да се почитуваат седумте неопходни столбови за обезбедување на нуклеарната безбедност и сигурност за време на конфликтот“, соопшти агенцијата.

МААЕ наведе дека нејзините тимови на терен не пријавиле директно влијание врз нуклеарната безбедност на трите локации и покрај зголемената активност на беспилотни летала.

Гроси, исто така, повика на „максимална воздржаност“ за да се намали ризикот од потенцијален нуклеарен инцидент, се наведува во соопштението на агенцијата.

Соопштението доаѓа во време на постојана загриженост за безбедноста на нуклеарните објекти во Украина од почетокот на војната.

МААЕ продолжува да спроведува мониторинг мисии во неколку украински нуклеарни централи како дел од своите напори за надзор на нуклеарната безбедност за време на конфликтот.