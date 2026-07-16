- Ескалацијата доаѓа во услови на тензии околу Ормускиот Теснец, при што Техеран одговори со целење на американските воени бази низ регионот и покрај рамковниот договор со посредство на Пакистан

Локации во западен Иран под напад поради ескалацијата на САД, нема пријавени жртви - Ескалацијата доаѓа во услови на тензии околу Ормускиот Теснец, при што Техеран одговори со целење на американските воени бази низ регионот и покрај рамковниот договор со посредство на Пакистан

Неколку локации во округот Кабудараханг во западната иранска покраина Хамадан се нападнати рано утрово, при новиот бран американски напади, без пријавени жртви, соопшти иранската новинска агенција Фарс, повикувајќи се на локален официјален претставник, пренесува Анадолу.

Хамзе Амраеи, заменик-политички и безбедносен претставник во Канцеларијата на генералниот гувернер на Хамадан, рече дека сите покраински и окружни агенции за итни случаи и помош се во целосна готовност и подготвени да одговорат на секоја вонредна состојба.

Нападот следуваше по последниот бран американски напади врз Иран, објавен од Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) неколку часа претходно.

Ескалацијата доаѓа во услови на тензии околу Ормускиот Теснец, при што Техеран одговори со целење на американските воени бази низ регионот и покрај рамковниот договор со посредство на Пакистан, чија цел е постигнување трајно решение.