- „Не можам да негирам дека имаме такви информации и дека зборуваме за кинетички операции, кои, многу веројатно, би можеле да бидат насочени кон клучни инфраструктурни објекти“

Литванија предупреди дека Русија може да ја нападне клучната инфраструктура за да го тестира единството на НАТО - „Не можам да негирам дека имаме такви информации и дека зборуваме за кинетички операции, кои, многу веројатно, би можеле да бидат насочени кон клучни инфраструктурни објекти“

Литванскиот претседател Гитанас Науседа денес предупреди дека е можно Русија да подготвува напади врз клучната инфраструктура во Литванија и другите балтички држави за да го тестира единството на НАТО, повикувајќи се на разузнавачки процени, пренесува Анадолу.

Во интервју за новинската агенција БНС, Науседа рече дека литванските разузнавачки служби добиле индикации дека Русија планира ограничени „кинетички“ операции насочени кон клучната инфраструктура, иако не се идентификувани конкретни локации или време.

„Постојат такви сигнали што ги добиваме од нашите служби“, рече тој, додавајќи дека разузнавањето укажува на планирање, а не на финализирани операции.

„Не можам да негирам дека имаме такви информации и дека зборуваме за кинетички операции, не за големи, но сепак насочени кинетички операции, кои, многу веројатно, би можеле да бидат насочени кон клучни инфраструктурни објекти“, рече Науседа.

Тој истакна дека нападите би можеле да имаат различни форми насочени кон физичко оштетување на инфраструктурата, вклучително и саботажи или напади со беспилотни летала.

Според Науседа, Литванија веќе ја зајакнала безбедноста околу клучната транспортна и енергетска инфраструктура.

Тој нагласи дека објектите се клучни не само сами по себе, туку и за одржување на пошироката инфраструктура на земјата, вклучително и синхронизацијата на Литванија со електричната мрежа на континентална Европа.

Науседа одби да коментира за идната ротација на американските трупи во Литванија, велејќи дека разговорите со Вашингтон се во тек и дека не се донесени конечни одлуки.