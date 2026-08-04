- „Ја нагласуваме важноста и неопходноста од братски, позитивни и соработнички односи меѓу Либан и Сирија“, изјави Наим Касем

Лидерот на Хезболах: Нема пречка за јавна средба со сириското раководство - „Ја нагласуваме важноста и неопходноста од братски, позитивни и соработнички односи меѓу Либан и Сирија“, изјави Наим Касем

Генералниот секретар на Хезболах, Наим Касем, денес изјави дека „нема пречка“ за одржување јавна средба меѓу неговото движење и сириското раководство, јавува Анадолу.

„Нема пречка за одржување јавна средба меѓу Хезболах и сириското раководство во соодветно време“, изјави Касем во телевизиско обраќање емитувано на телевизијата „Ал Мајадин“.

Хезболах јавно се вклучи во сириската граѓанска војна во 2013 година, поддржувајќи го режимот на поранешниот претседател Башар ал-Асад. Со интензивирањето на конфликтот со Израел во 2024 година, движењето повлече голем дел од своите борци назад во Либан.

Последователната молскавична офанзива на сириските опозициски сили и падот на режимот на Асад во декември 2024 година практично ставија крај на военото присуство на Хезболах во Сирија.

„Ја нагласуваме важноста и неопходноста од братски, позитивни и соработнички односи меѓу Либан и Сирија“, рече Касем.

„Стабилна Сирија е столб на поддршка за Либан, исто како што стабилен Либан е столб на поддршка за Сирија“, додаде тој.

Во јуни, сирискиот претседател Ахмад ал-Шара изјави дека Сирија е подготвена да разговара со Хезболах „доколку тоа биде во интерес на двете земји“.

„Ќе седнеме на иста маса со Хезболах ако тоа им служи на интересите на Сирија и Либан“, изјави тој во интервју за телевизијата „Ал Машхад“ во Дамаск.

Касем ги повика либанските власти да започнат дијалог со „отпорот“, да го зајакнат внатрешното единство и да му дадат приоритет на националниот суверенитет.

„Директните преговори (со Израел) не му донесоа на Либан ништо освен срам, понижување, разочарување и последователни отстапки“, изјави тој.

Тој повторно ги повика либанските власти „да престанат со неоправданите отстапки, да започнат дијалог со отпорот, да ја подобрат внатрешната состојба и да му дадат приоритет на суверенитетот“.

Либан и Израел денеска во Рим треба да ја одржат седмата рунда директни преговори за спроведувањето на рамковниот договор постигнат со посредство на САД. Договорот предвидува постепено повлекување на израелските сили од целата окупирана либанска територија, во замена за распоредување на либанската Армија во тие области и разоружување на вооружените групи, што се однесува на Хезболах.

Според Министерството за здравство на Либан, од 2 март досега во израелските напади врз Либан загинале 4.333 лица, а 12.236 се повредени.