Лидерите од Персискиот Залив со „итен консултативен самит“ во Џеда за регионалните тензии

Лидерите на Советот за соработка во Заливот (ГЦЦ) денес во саудискиот град Џеда ќе одржат „итен консултативен самит“ за да разговараат за ескалацијата на регионалните тензии и напорите за деескалација на конфликтот меѓу САД и Иран, јавува Анадолу.

Состанокот, за кој известија новинската агенција на Кувајт (КУНА) и други медиуми од Персискиот Залив, ќе се одржи во време на меѓународни напори за прекинување на тековната војна и поддршка на индиректните преговори меѓу САД и Иран со посредство на Пакистан.

Според КУНА, кувајтскиот престолонаследник Сабах Калед ал-Хамад ал-Сабах отпатувал за Џеда за да присуствува на самитот во име на емирот Мишал ал-Ахмад ал-Џабер ал-Сабах.

Регионалните медиуми, вклучително и саудискиот весник „Ал-Џезира“ и катарскиот „Ал- Шарк“, објавија дека самитот може да се одржи преку видеоконференција, што укажува на тоа дека некои лидери може да учествуваат од далечина.

Се очекува разговорите да ги опфатат најновите регионални случувања и нивните безбедносни и економски импликации, како и тековните напори за намалување на тензиите и зајакнување на стабилноста.

Исто така, се очекува лидерите да се осврнат на посредувањето на Пакистан меѓу Вашингтон и Техеран, последиците од евентуалното затворање на Ормускиот Теснец и пошироката загриженост за поморската безбедност и глобалната трговија.

На самитот ќе бидат разгледани и неодамнешните напади насочени кон земјите од Персискиот Залив, кои некои држави им ги припишуваат на Иран и неговите регионални сојузници.

САД и Израел започнаа заедничка офанзива врз Иран на 28 февруари, што го поттикна Техеран да одговори со напади врз она што го опиша како американски интереси низ регионот, многу од нив во земјите од Персискиот Залив.

Прекинот на огнот беше објавен на 8 април преку пакистанско посредување, по што следуваа преговори во Исламабад на 11 април кои завршија без договор.

Подоцна американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека прекинот на огнот е продолжен по барање на Пакистан, во очекување на предлог од Техеран.

Советот за соработка на Персискиот Залив (ГЦЦ) го сочинуваат Саудиска Арабија, Кувајт, Обединети Арапски Емирати, Катар, Бахреин и Оман.

Консултативните самити меѓу лидерите на ГЦЦ првпат беа договорени во 1998 година како полугодишни состаноци меѓу редовните самити, а првиот беше одржан во Џеда во мај 1999 година.