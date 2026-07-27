- Демонстрантите ја осудија енергетската криза, честите прекини на водоснабдувањето, лошата состојба во здравството и инфлацијата...

Либија: Протести во Триполи поради прекините на електричната енергија - Демонстрантите ја осудија енергетската криза, честите прекини на водоснабдувањето, лошата состојба во здравството и инфлацијата...

Поради влошените животни услови и лошите јавни услуги, во повеќе делови од либиската престолнина Триполи од синоќа до денес се одржуваат протести, јавува Анадолу.

„Демонстрантите ја осудија енергетската криза, честите прекини на водоснабдувањето, лошата состојба во здравството и инфлацијата“, соопшти Либиската новинска агенција (ЛАНА).

Учесниците во протестите палеа автомобилски гуми во населбите Таџура, Сук ал Џума, Ал Сараџ, Јанзур, Завијат ал Дахмани и Ал Дахра, и блокираа крстосници, додава агенцијата.

Тие исто така поставија барикади пред јавните институции, вклучувајќи го Министерството за надворешни работи и Либиската национална телевизија во Завијат ал Дахмани.

Пречки беа поставени и пред зградата на Заводот за ревизија и седиштето на Телекомуникацискиот холдинг во областа Ал Нофлиен, што означува почеток на она што демонстрантите го опишаа како цивилна непослушност.

Протестите се совпаѓаат со силен топлотен бран што ја зафати Либија изминатите неколку дена, предизвикувајќи прекини во струјата кои во некои населби траат и подолго од 14 часа.

Демонстрантите извикуваа слогани како: „Народот сака правда што ќе ги повика на одговорност оние што ги потрошија нивните пари“, „Парите на народот се аманет во ваши раце“ и „Струја? Каде отидоа милијардите?“.

Владата за национално единство, предводена од Абдул Хамид Дбеибе, работи од 2021 година на надминување на кризата со електричната енергија, и забележа значајно подобрување во периодот меѓу 2023 и 2025 година.

Либија останува поделена меѓу две ривалски влади: меѓународно признатата Влада за национално единство, предводена од Дбеибе со седиште во Триполи, која управува со западниот дел на земјата, и Владата назначена од Претставничкиот дом во раната 2022 година, која моментално е предводена од Осама Хамад со седиште во Бенгази, а управува со истокот и поголемиот дел од југот.

Мисијата за поддршка на Обединетите нации во Либија со години се залага за постигнување политичко решение кое ќе доведе до избори, за кои многу Либијци се надеваат дека ќе стават крај на политичките поделби и вооружените конфликти што траат од соборувањето на Моамер Гадафи во 2011 година.