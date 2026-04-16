Либан: Aмериканскиот државен секретар ги потврди напорите за прекин на огнот со Израел

Американскиот државен секретар Марко Рубио ги потврди напорите на Вашингтон за обезбедување прекин на огнот во Либан за време на телефонскиот разговор со либанскиот претседател Џозеф Аун, соопшти денес либанското Претседателство, јавува Анадолу.

Во соопштението од Кабинетот на Аун се наведува дека тој им се заблагодарил на Соединетите Американски Држави (САД) за нивните напори во посредувањето за прекин на огнот и за поддршката на различни нивоа.

Рубио нагласил дека САД ќе ги продолжат своите дипломатски напори за постигнување прекин на огнот како чекор кон враќање на мирот, безбедноста и стабилноста во Либан, се вели во соопштението.

Исто така, тој изразил поддршка и почит за ставовите на претседателот Аун.

Американскиот претседател Доналд Трамп во средата, во објавата на својата платформа Truth Social, наведе дека Вашингтон „се обидува да обезбеди малку простор меѓу Израел и Либан“.

„Помина долго време откако двајцата лидери разговарале, околу 34 години. Тоа ќе се случи утре“, напиша Трамп.

Оваа најава доаѓа по разговорите со посредство на САД меѓу либанските и израелските делегации што се одржаа во вторникот во Стејт департментот во Вашингтон.

Групата Хезболах, која се противи на овој потег, немаше свои претставници на состанокот.

Двете страни се согласија да започнат директни мировни преговори, чија локација и време ќе бидат дополнително утврдени, во период кога Израел продолжува да окупира области во Јужен Либан, некои со децении, а други по претходната војна од 2023-2024 година.