- Претставникот објасни дека Либан условува овие области да бидат „внатре во Жолтата линија за да може да влезе либанската армија, а не области каде што Израелците не се присутни“

Либански претставник: Целосното израелско повлекување мора да биде дел од секоја „декларација на принципи“ - Претставникот објасни дека Либан условува овие области да бидат „внатре во Жолтата линија за да може да влезе либанската армија, а не области каде што Израелците не се присутни“

Целосното повлекување на Израел од целата либанска територија мора да биде составен дел од секоја евентуална „декларација за принципите“ во рамките на тековните преговори во Вашингтон, изјави денес висок либански официјален претставник, јавува Анадолу.

Говорејќи за Анадолу под услов на анонимност, претставникот рече дека либанската делегација останува посветена на обезбедувањето целосно израелско повлекување од Јужен Либан според дефиниран временски рок.

„Инсистирањето на целосно израелско повлекување од либанската територија според временски план, како и придржувањето на Либан до овој став, доведе до продолжување на преговорите за уште еден ден“, рече изворот.

Американскиот Стејт департмент рано утринава објави дека петтата рунда преговори меѓу Либан и Израел е продолжена за еден ден откако првично беше предвидено да заврши вчера.

Либанскиот претставник нагласи дека „повлекувањето од целата либанска територија мора да биде основен елемент на декларацијата на принципи, доколку таа биде постигната“.

Осврнувајќи се на предлозите што опфаќаат „модел“ или „пилот“ области, изворот рече дека Либан бара прецизно дефинирање на областите од кои би се повлекле израелските сили.

Тој објасни дека Либан условува овие области да бидат „внатре во Жолтата линија за да може да влезе либанската армија, а не области каде што Израелците не се присутни“.

Жолтата линија е неформална линија што се протега околу 8 километри внатре во либанската територија од границата.

Израел одбива да се повлече од позициите внатре во Жолтата линија и инсистира да го задржи своето воено присуство кај стратегиската тврдина Бофор (Калаат ал Шакиф) во Јужен Либан.

Израел продолжува да окупира делови од Јужен Либан, некои со децении, а други заземени за време на војната во 2023-2024 година.

Од 2 март 2026 година во израелската агресија врз Либан убиени се 4.230 лица, повредени се 12.179 други, а повеќе од еден милион луѓе се раселени, покажуваат официјалните либански податоци.