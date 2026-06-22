- „Ја поздравуваме секоја помош за прекин на војната, но правиме разлика меѓу помош и мешање во внатрешните работи, бидејќи ние сме суверена држава и никој не преговара во наше име“

Либанскиот претседател ја поздрави поддршката за ставање крај на израелската војна - „Ја поздравуваме секоја помош за прекин на војната, но правиме разлика меѓу помош и мешање во внатрешните работи, бидејќи ние сме суверена држава и никој не преговара во наше име“

Либанскиот претседател Жозеф Аун денес ја поздрави поддршката со цел да се помогне во ставањето крај на израелската војна во Либан, но се спротивстави на какво било „мешање во внатрешните работи“ на земјата, пренесува Анадолу.

„Ја поздравуваме секоја помош за прекин на војната, но правиме разлика меѓу помош и мешање во внатрешните работи, бидејќи ние сме суверена држава и никој не преговара во наше име“, изјави Аун за време на средбата со делегацијата на Грчко-католичката лига, се наведува во соопштението на Претседателството.

Аун истакна дека неговата администрација е одлучна да изгради „една силна држава“ која ќе ги претставува сите Либанци.

„Државата, а не деноминациите, е таа што ги штити сите граѓани. Нема друга алтернатива освен силна држава која ќе ги претставува сите Либанци“, порача тој.

„Политичкиот натпревар постои и е легитимен, но тоа не смее да значи поставување пречки на патот кон обновата на државата“, додаде тој, упатувајќи повик за единство меѓу либанскиот народ.

Иранската новинска агенција „Мехр“ претходно објави дека Техеран ќе испрати свој претставник во новиот механизам што се очекува да биде воспоставен за следење на прекинот на огнот во Либан, како дел од договорот постигнат со САД за време на нивните разговори во Швајцарија.

Во израелската воена офанзива во Либан од 2 март досега се убиени повеќе од 4.000 луѓе, повредени се над 12.000, а раселени се повеќе од 1 милион, соопштија либанските власти.

Израел продолжува да окупира области во јужен Либан, од кои некои ги држи со децении, а други беа заземени за време на војната во период на 2023–2024 година.