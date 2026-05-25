- „Патот до целосно повлекување на Израел останува цврсто национално барање, барање на кое либанската држава работи преку преговори

Либанскиот претседател: Целосното повлекување на Израел останува национален приоритет - „Патот до целосно повлекување на Израел останува цврсто национално барање, барање на кое либанската држава работи преку преговори

Либанскиот претседател Жозеф Аун денес изјави дека обезбедувањето целосно повлекување на Израел од либанската територија останува национален приоритет, пренесува Анадолу.

„Патот до целосно повлекување на Израел останува цврсто национално барање, барање на кое либанската држава работи преку преговори“, рече Аун во соопштение објавено од државната либанска Национална новинска агенција (ННА).

Изјавите дојдоа за време на одбележувањето на Либан на Денот на отпорот и ослободувањето, односно повлекувањето на Израел од јужен Либан во 2000 година по 22 години окупација.

Аун нагласи дека преговорите со Израел „нема да бидат чин на отстапка или предавање“, туку претставуваат напори на Либан да го потврди своето суверено право да ја заштити својата територија преку воените и безбедносните институции на земјата.

Бејрут и Тел Авив одржаа три рунди директни преговори со посредство на САД од средината на април, во напорите за воспоставување траен мировен договор.

И покрај прекинот на огнот што стапи на сила на 17 април, а подоцна беше продолжен до почетокот на јули, израелските воени операции во јужен Либан продолжија.

Според либанските власти, повеќе од 3.100 луѓе се убиени, над 9.500 повредени, а околу 1,6 милиони се раселени поради израелските бомбардирања во Либан од 2 март за време на тековниот конфликт на Израел и Хезболах.