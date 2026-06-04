- „Во комуникација сум со меѓународните и факторите во земјата од 2 часот наутро за да се консолидира прекинот на огнот“

Либанскиот претседател: Спроведувањето на договорот за прекин на огнот со Израел би започнало 24 часа по одобрувањето - „Во комуникација сум со меѓународните и факторите во земјата од 2 часот наутро за да се консолидира прекинот на огнот“

Либанскиот претседател Жозеф Аун денес рече дека спроведувањето на договорот за прекин на огнот со Израел „може да започне во рок од 24 часа“ откако ќе се обезбеди финално одобрение од сите страни, јавува Анадолу.

Во разговор со новинарите, Аун рече дека преговорите што се одржаа во Вашингтон во текот на вчерашниот ден биле „многу тешки“ и продолжиле дури по интервенцијата на американскиот државен секретар Марко Рубио откако шефот на либанската делегација, Сајмон Карам, ги прекина преговорите.

„Чекаме одговори од сите страни и гаранции за почитување, а спроведувањето би можело да започне во рок од 24 часа од финалното одобрување“, истакна Аун.

„Во комуникација сум со меѓународните и факторите во земјата од 2 часот наутро за да се консолидира прекинот на огнот“, додаде тој.

Неговите изјави дојдоа еден ден откако Либан и Израел се согласија да го обноват својот неизвесен прекин на огнот и да воспостават „пилотски зони“, во кои либанската армија ќе има ексклузивна територијална контрола, со исклучување на сите недржавни актери.

Договорот беше објавен во заедничка изјава објавена по четвртата рунда преговори со посредство на САД што се одржаа во Стејт департментот вчера.