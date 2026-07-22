- „Хезболах може да биде разоружен доколку сме искрени за она што тоа навистина го бара: ставање крај на окупацијата, армијата да ја преземе целосната контрола и програма за реконструкција управувана исклучиво од државата“

Либанскиот претседател постави 3 услови за разоружување на Хезболах, вклучително и израелско повлекување - „Хезболах може да биде разоружен доколку сме искрени за она што тоа навистина го бара: ставање крај на окупацијата, армијата да ја преземе целосната контрола и програма за реконструкција управувана исклучиво од државата“

Либанскиот претседател Жозеф Аун постави три услови за евентуално разоружување на Хезболах, почнувајќи со ставање крај на израелската окупација на областите во јужен Либан, се вели во соопштението на либанското Претседателство денес, пренесува Анадолу.

Аун ги даде овие изјави за време на вечерата што ја приреди амбасадорката на Либан во Вашингтон, Нада Хамаде Муавад, во чест на претседателот и неговата делегација, на која присуствуваа членови на Конгресот и официјални претставници на американската администрација.

Вечерата се одржа синоќа, на последниот ден од официјалната посета на Аун на Вашингтон, каде што тој се сретна со американскиот претседател Доналд Трамп.

„Хезболах може да биде разоружен доколку сме искрени за она што тоа навистина го бара: ставање крај на окупацијата, армијата да ја преземе целосната контрола и програма за реконструкција управувана исклучиво од државата“, рече Аун.

„Вооружената група не е туѓа платеничка сила, туку е составена од либански граѓани кои во текот на четири децении беа обликувани преку идеолошка, социјална и воена инвестиција во вооружена група надвор од државна контрола“, рече тој.

„Оваа реалност не ја прави целта помалку итна, туку го прави методот поважен“, додаде тој.

Повикувајќи се на примери од други конфликти, вклучувајќи ги Револуционерните вооружени сили на Колумбија и Ирската републиканска армија во Северна Ирска, Аун рече дека патот напред е јасен: „разоружување, демобилизација и реинтеграција“.

Тој рече дека процесот започнува со отстранување на главната причина што Хезболах долго време ја користи за да го оправда своето постоење: израелската окупација на либанската територија.

„Продолжува со тоа што либанската Армија ја презема целосната и ексклузивна оперативна контрола, што бара итна и безусловна поддршка за либанската војска како единствен легитимен бранител на земјата“, додаде тој.

„Процесот завршува со реинтеграција преку програма за реконструкција водена исклучиво од либанската држава и следена со реални економски можности, така што оружјето повеќе да не биде единствената опција“, рече претседателот.

На 26 јуни, Либан и Израел потпишаа рамковен договор кој предвидува фазно израелско повлекување од целата окупирана либанска територија, но тој не содржи временска рамка за повлекувањето. Наместо тоа, завршувањето на процесот го поврзува со преземањето на целосната безбедносна одговорност од страна на либанската Армија во областите што ги напуштиле израелските сили и разоружување на вооружените групи, вклучително и Хезболах.

Според официјалните либански податоци, во израелските напади во Либан убиени се 4.328 луѓе, а повредени 12.230 од 2 март.

Израел продолжува да окупира делови од јужен Либан, од кои некои се држени со децении, а други се заземени за време на претходната војна меѓу октомври 2023 и ноември 2024 година.