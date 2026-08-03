- Тој нагласи дека правдата „не е одмазда“, туку целосно утврдување на вистината и повикување на одговорност на „секој што бил несовесен, не ги извршил своите должности или ја предизвикал оваа катастрофа, без оглед на неговата функција или статус“.

Либанскиот претседател повика на поднесување на долгоочекуваното обвинение за експлозијата во пристаништето во Бејрут - Тој нагласи дека правдата „не е одмазда“, туку целосно утврдување на вистината и повикување на одговорност на „секој што бил несовесен, не ги извршил своите должности или ја предизвикал оваа катастрофа, без оглед на неговата функција или статус“.

Либанскиот претседател Жозеф Аун денес го повика правосудниот систем на земјата да го издаде долгоочекуваното обвинение во истрагата за експлозијата во пристаништето во Бејрут во 2020 година, нагласувајќи дека „правдата повеќе не смее да се одложува“, јавува Анадолу.

Во соопштение од Претседателството, објавено по повод шестгодишнината од трагедијата, Аун истакна дека експлозијата „не е само момент на жалост, туку траен потсетник на должноста што не застарува – должноста за вистината, правдата и одговорноста“.

„Издавањето на обвинение од страна на истражниот судија стана неопходност што повеќе не трпи никакво одложување“, рече Аун.

Тој нагласи дека правдата „не е одмазда“, туку целосно утврдување на вистината и повикување на одговорност на „секој што бил несовесен, не ги извршил своите должности или ја предизвикал оваа катастрофа, без оглед на неговата функција или статус“.

„Правдата е неделива, а законот важи еднакво за сите“, додаде либанскиот претседател.

Аун го повика либанското правосудство да ја покаже својата независност и способност да обезбеди правда за жртвите, оценувајќи дека обвинението е „право што мачениците им го должат на живите“, како и на семејствата кои со години чекаат одговори.

Долгоочекуваното обвинение треба да го издаде главниот истражен судија Тарек Битар, кој формално ќе ја утврди кривичната одговорност и ќе поднесе обвиненија против осомничените, по што предметот ќе биде упатен до Судскиот совет на Либан на судење.

Истрагата, меѓутоа, со години се соочува со политички и судски пречки, а обвинение сè уште не е поднесено.

Во силната експлозија што се случи на 4 август 2020 година во пристаништето во Бејрут загинаа повеќе од 220 лица, околу 7.000 беа повредени, а беа предизвикани и големи материјални штети низ либанската престолнина.

Според официјалните проценки, експлозијата дошла од магацинот број 12, каде што од 2014 година биле складирани околу 2.750 тони амониум нитрат, запленети од товарен брод.