- „Некои нè обвинуваат за одлуката да тргнеме кон преговори со образложение дека не постои национален консензус. Јас прашувам: Кога тргнавте во војна, дали претходно имавте национален консензус?“

Либанскиот претседател: Либан ги услови сите последователни преговори со Израел со прекин на огнот - „Некои нè обвинуваат за одлуката да тргнеме кон преговори со образложение дека не постои национален консензус. Јас прашувам: Кога тргнавте во војна, дали претходно имавте национален консензус?“

Либан ги информираше САД „од првиот момент“ дека прекинот на огнот е неопходен прв чекор за какви било последователни преговори со Израел, изјави денес претседателот Жозеф Аун, нагласувајќи дека учеството во преговорите „не е предавство“, јавува Анадолу.

„Некои нè обвинуваат за одлуката да тргнеме кон преговори со образложение дека не постои национален консензус. Јас прашувам: Кога тргнавте во војна, дали претходно имавте национален консензус?“

„Дури и пред да започнат преговорите, некои почнаа да упатуваат критики и обвинувања за предавство, тврдејќи дека влегуваме во преговорите во состојба на предавање.

Ние им велиме: Почекајте да започнат преговорите, па потоа судете за исходот“, додаде тој во изјавата пренесена од либанската телевизија „Ал-Џадид“.

„Предавство вршат оние кои ја вовлекуваат својата земја во војна за да служат на надворешни интереси“, додаде тој.

Нагласувајќи дека Бејрут има за цел да стави крај на војната со Израел, Аун рече дека нема да прифати „понижувачки“ договор.

Овие изјави дојдоа набрзо откако генералниот секретар на Хезболах, Наим Касем, го повтори „категоричното одбивање“ на неговата група за директни преговори меѓу Либан и Израел.

„Во оваа атмосфера на жртвување и достоинство и пораз на непријателот, (либанската) власт побрза кон понижувачка и непотребна отстапка, чие единствено оправдување е потчинувањето“, тврди Касем.

Повеќе од 2.500 луѓе загинаа, а над 1,6 милиони се раселени поради израелските напади низ Либан од 2 март, покажуваат официјалните податоци на либанските власти.

На 17 април беше прогласен десетдневен прекин на огнот меѓу Либан и Израел, иако Тел Авив во повеќе наврати го прекрши.

Американскиот претседател Доналд Трамп во четвртокот изјави дека Либан и Израел се договориле за продолжување на прекинот на огнот за уште три недели, по втората рунда преговори меѓу двете страни во Вашингтон.