- „Фразата ’рамковен договор‘ предизвикува забуна. Зборуваме за насочувачка рамка за преговорите со цел да се дефинира нивниот пат кон постигнување договор, а не за договор или спогодба“

Либанскиот премиер: Рамката, поддржана од САД, ги поставува основите за преговори со Израел, а не договор - „Фразата ’рамковен договор‘ предизвикува забуна. Зборуваме за насочувачка рамка за преговорите со цел да се дефинира нивниот пат кон постигнување договор, а не за договор или спогодба“

Либанскиот премиер Наваф Салам изјави дека рамката со Израел, со посредство на САД, е наменета за дефинирање на „патот на преговорите“ кон постигнување договор, но сама по себе не претставува правен договор или спогодба, пренесува Анадолу.

„Фразата ’рамковен договор‘ предизвикува забуна. Зборуваме за насочувачка рамка за преговорите со цел да се дефинира нивниот пат кон постигнување договор, а не за договор или спогодба“, рече Салам во интервју за либанската приватна телевизија LBCI.

„Не сме ентузијасти за преговорите со Израел, но до оваа фаза стигнавме по две војни кои оставија илјадници жртви“, рече тој, додавајќи дека првата офанзива предизвикала директна штета од над 7 милијарди долари, исклучувајќи ги економските загуби кои се проценуваат на околу 13 милијарди долари.

Салам истакна дека спроведувањето на рамката треба да доведе до повлекување на Израел од Либан и да им овозможи на раселените жители безбедно и достоинствено да се вратат во своите села и домови.

„Нашата цел е враќање на жителите од југот во нивните домови и запирање на крвопролевањето“, порача тој.

„Не бараме конфронтација со Хезболах и мораме да се обидеме да ја спречиме вооружената пресметка со него. Но, нема да подлегнеме на уцени или закани од граѓанска војна, и нема да отстапиме од ограничувањето на оружјето само под контрола на државата“, додаде тој.

Минатиот петок, Бејрут и Тел Авив потпишаа рамка спонзорирана од САД, со цел да се олесни фазното израелско повлекување од либанската територија и да се намалат непријателствата покрај границата.

Рамката не утврдува јасен распоред за повлекување на Израел од двете спорни области или од целата либанска територија. Таа, исто така, го поврзува процесот со преземањето на целосната одговорност на либанската Армија за безбедноста во областите што ќе ги напуштат израелските сили и со разоружувањето на сите вооружени групи надвор од државна контрола, пред сè Хезболах.

Израел со години окупира делови од јужен Либан, некои дури со децении. Тој, исто така, зазеде дополнителни области за време на војната 2023-2024 година и напредуваше повеќе од 10 километри во либанската територија за време на сегашната офанзива.

Од 2 март 2026 година, израелската офанзива врз Либан усмрти повеќе од 4.000 луѓе, повреди над 12.000 и расели повеќе од 1 милион лица, според либанското Министерство за здравство.