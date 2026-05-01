- „Ќе продолжиме сериозно да работиме на подобрување на вашите услови за живот, враќање на секој сантиметар од нашата окупирана земја и унапредување на напорите за реформи и економско закрепнување“

Либанскиот премиер вети дека ќе го врати „секој сантиметар“ од окупираната територија - „Ќе продолжиме сериозно да работиме на подобрување на вашите услови за живот, враќање на секој сантиметар од нашата окупирана земја и унапредување на напорите за реформи и економско закрепнување“

Либанскиот премиер Наваф Салам денес вети дека ќе го врати „секој сантиметар“ од окупираната територија и ќе ги продолжи напорите за економско закрепнување, во пораката по повод Денот на трудот, пренесува Анадолу.

Во соопштение објавено од Кабинетот на премиерот на американската компанија за социјални медиуми X, Салам им се обрати на работниците во Либан, признавајќи ги тешкотиите со кои се соочуваат многумина во услови на континуирана економска криза.

„Го разбирам обемот на страдањето со кое многумина од вас се соочуваат, од губење на работни места и намалување на куповната моќ до секојдневните притисоци што ве оптоваруваат“, рече тој.

Салам вети дека владата ќе продолжи да работи на подобрување на условите за живот, враќање на окупираната територија и продолжување со реформите.

„Ќе продолжиме сериозно да работиме на подобрување на вашите услови за живот, враќање на секој сантиметар од нашата окупирана земја и унапредување на напорите за реформи и економско закрепнување“, рече тој.

Од 2019 година, Либан доживува финансиски колапс, опишан од Светската банка како еден од најлошите во модерната историја. Либанската фунта изгуби повеќе од 98% од својата вредност, ослабувајќи од околу 1.500 на околу 90.000 за долар.

Салам додаде дека владата има за цел да создаде нови можности за работа, да ја врати стабилноста и да ја постави земјата на патот кон „вистинско закрепнување“.

Економската криза во Либан неодамна се продлабочи поради тековните израелски напади и раселувањето. Податоците од средата на Организацијата за храна и земјоделство и Светската програма за храна покажаа дека се очекува околу 1,24 милиони луѓе - речиси еден од четири - да се соочат со акутна несигурност за храна на кризно ниво помеѓу април и август 2026 година.

Во извештајот понатаму се вели дека ескалацијата на насилството и раселувањето од почетокот на март довеле до влошување на условите за безбедност на храната.

Како одговор на одмаздата на Хезболах на војната во Иран, Израел започна офанзива во Либан од 2 март, при што загинаа речиси 2.600 луѓе, а се раселија над 1 милион.

Десетдневниот прекин на огнот што започна на 17 април подоцна беше продолжен до 17 мај, но Израел продолжи да го крши секојдневно преку воздушни напади и уривање на домови во јужен Либан.

Во април, израелската армија објави воведување на таканаречена „Жолта линија“ јужно од реката Литани, замислена граница што ја означува областа што се протега до границата како „безбедносна тампон зона“, потег што потсетува на моделот во Газа.