- Армискиот инженерски полк влегол во градот и започнал теренски испитувања на улиците за откривање експлозиви и остатоци што ги оставила израелската армија, пред целосно распоредување на либанските сили

Либанската армија започна со распоредување во град на југот на земјата во рамките на договорот со Израел - Армискиот инженерски полк влегол во градот и започнал теренски испитувања на улиците за откривање експлозиви и остатоци што ги оставила израелската армија, пред целосно распоредување на либанските сили

Либанската армија денес соопшти дека започнала со распоредување на своите сили во јужниот град Заутар ал-Гарбије во Набатије, во рамките на првата фаза од рамковниот договор со Израел, чиј посредник беа САД, јавува Анадолу.

Во соопштението, армиската команда наведе дека во утринските часови воените единици започнале со распоредување во градот, како дел од тековните мерки на терен што армијата ги спроведува во Јужен Либан.

Таа ги повика жителите да не патуваат во Заутар ал-Гарбије сè додека безбедносната состојба не се стабилизира и да ги следат упатствата на распоредените воени единици за сопствена безбедност.

Според репортерот на Анадолу, армискиот инженерски полк влегол во градот и започнал теренски испитувања на улиците за откривање експлозиви и остатоци што ги оставила израелската армија, пред целосно распоредување на либанските сили.

Распоредувањето се реализира откако израелската армија и нејзините возила се повлекоа од градот, соопштија локални извори.

Американскиот Стејт департмент денес го објави почетокот на операциите во пилот-зоната во либанските села Фрун, Срифа и Заутар ал-Гарбије, во согласност со рамковниот договор потпишан меѓу Либан и Израел минатиот месец.

Договорот предвидува фазно израелско повлекување од целата окупирана либанска територија, но не вклучува временска рамка за повлекувањето.

Наместо тоа, неговото завршување го поврзува со преземањето на целосна безбедносна одговорност од страна на либанската армија во областите напуштени од израелските сили и со разоружување на вооружените групи, вклучително и Хезболах.

Според официјалните либански податоци, во израелските напади врз Либан убиени се 4.328 лица, а повредени се 12.227 од 2 март наваму.

Израел продолжува да окупира делови од Јужен Либан, некои со децении, а други се заземени за време на претходната војна во период меѓу октомври 2023 и ноември 2024 година.