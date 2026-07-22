Лавров: Русија ја поддржува централноста на АСЕАН во регионалните прашања - „Русија цврсто верува дека АСЕАН е наш сигурен партнер и истомисленик“

Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров денес изјави дека Москва ја поддржува централноста на Асоцијацијата на земји од Југоисточна Азија (АСЕАН) во регионалните прашања, јавува Анадолу.

Лавров ги даде овие изјави за време на Постминистерската конференција АСЕАН - Русија во филипинскиот главен град Манила, каде што се сретна со претседавачот со АСЕАН и филипинска министерка за надворешни работи Тереза ​​П. Лазаро и со генералниот секретар на блокот Као Ким Хурн.

„Русија цврсто верува дека АСЕАН е наш сигурен партнер и истомисленик“, рече тој на состанокот, додавајќи дека Москва доследно ја поддржува централноста на блокот во регионалните прашања и дава свој „праведен придонес“ во зајакнувањето на системот на меѓудржавни односи предводен од Азија, заснован на меѓународното право, отвореноста и еднаквоста.

Тој рече дека заедничкото разбирање на меѓународните процеси потврдено во рускиот град Казањ, кој беше домаќин на самитот Русија - АСЕАН во јуни, заедно со посветеноста на лидерите за воспоставување „поправеден и отпорен“ мултиполарен светски поредок, зајакнување на „балансираната архитектура“ на безбедноста во Азиско-Пацифичкиот Регион и зголемување на сеопфатната соработка во Голема Евроазија, ќе обезбедат силна поддршка за „заедничките напори“.

„Лидерите на нашите земји постигнаа важни договори во областите на политиката и безбедноста, борбата против новите закани и предизвици, како и развојот на трговските, економските, инвестициските, културните, образовните и хуманитарните врски“, истакна Лавров.

Тој додаде дека Москва гледа „перспективни“ можности во безбедноста на храната и енергијата, како и во дигиталната трансформација, меѓу другите прашања, и дека четирите фундаментални документи усвоени на самитот Русија - АСЕАН во Казањ даваат јасни насоки за заедничка работа во сите овие области.

Лавров пристигна во Манила вчера во тридневна посета, за време на која е предвидено да присуствува на Постминистерската конференција Русија - АСЕАН, Источноазискиот самит и Регионалниот форум на АСЕАН.

По Постминистерската конференција, Лавров оствари и одделни разговори со своите колеги од Индија, Пакистан, Бангладеш и Шри Ланка, за време на кои се разговараше за прашања поврзани со билатералната соработка, меѓу другото, се наведува во соодветните соопштенија на руското Министерство за надворешни работи.

Лавров и пакистанскиот министер за надворешни работи Ишак Дар ги разгледаа билатералните односи и ја потврдија нивната посветеност на понатамошно зајакнување на соработката во трговијата, енергетиката, поврзаноста и други клучни области, како и унапредување на координацијата на мултилатералните форуми, се вели во соопштението од Исламабад.

„Тие ја нагласија важноста на континуираниот ангажман на високо ниво во унапредувањето на партнерството меѓу Пакистан и Русија“, се наведува во соопштението на пакистанското Министерство за надворешни работи, додавајќи дека тие исто така размениле мислења за клучните регионални и меѓународни случувања.