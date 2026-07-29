- „За да му понудиме нешто на светот, прво мора да победиме. Светот многу внимателно следи како ќе заврши оваа војна“

Лавров: Исходот од конфликтот во Украина ќе ја обликува иднината на Москва - „За да му понудиме нешто на светот, прво мора да победиме. Светот многу внимателно следи како ќе заврши оваа војна“

Рускиот министер за надворешни работи, Сергеј Лавров, денес изјави дека исходот од конфликтот во Украина ќе ја обликува иднината на меѓународната улога на Москва, пренесува Анадолу.

Говорејќи во интервју за руската радиодифузна компанија ВГТРК, Лавров рече дека светот внимателно следи како ќе заврши оваа војна.

„За да му понудиме нешто на светот, прво мора да победиме. Светот многу внимателно следи како ќе заврши оваа војна“, рече тој.

Лавров го повтори ставот на Москва дека конфликтот е испровоциран од Западот и дека западните земји ја промениле реториката – од барање „стратегиски пораз“ на Русија кон поддршка на украинските напади со оружје со долг дострел врз руска територија.

Тој го обвини Западот дека се обидува да ја ослаби и подели Русија, наведувајќи дека ги оживеал повиците за „стратегиски пораз“ на земјата, што според него значи застапување за нејзино распаѓање.

Министерот рече дека Русија остварува стабилни придобивки на бојното поле додека се обидува да ги сведе жртвите на минимум, а ја обвини Украина дека одговара со „терористички акти“, напаѓајќи цивили преку напади со беспилотни летала врз руските градови.

Лавров исто така ги отфрли предлозите за прекин на огнот пред пошироки мировни преговори, велејќи дека Москва на таквите идеи гледа како на ултиматум што би ѝ овозможил на Украина воено да се прегрупира, додека ги остава нерешени коренските причини за конфликтот.

Тој рече дека Русија се стреми да остане „независна сила“ и ќе продолжи да гради односи со новите центри на влијание, вклучувајќи ги Кина и Индија.

Лавров ги истакна групите како што се БРИКС, Шангајската организација за соработка, Евроазиската економска унија, Заедницата на независни држави и Организацијата на Договорот за колективна безбедност како примери за соработка заснована на еднаквост, а не на доминација од една моќ.

Тој истакна дека Русија треба да се стреми кон технолошка самостојност и повика на претпазливост во односите со западните земји.

„'Довербата' може да дојде подоцна; прво – проверете“, препорача тој.