- Лавров и Рубио се сретнаа во Манила, главниот град на Филипините, кој е домаќин на самит на блокот АСЕАН

Лавров до Рубио: Континуираните испораки на оружје во Украина се неприфатливи за Москва - Лавров и Рубио се сретнаа во Манила, главниот град на Филипините, кој е домаќин на самит на блокот АСЕАН

Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров му кажа на својот американски колега Марко Рубио дека континуираните испораки на оружје од Западот за Украина се „неприфатливи“ за Москва, јавува Анадолу.

Лавров и Рубио се сретнаа во Манила, главниот град на Филипините, кој е домаќин на самит на блокот АСЕАН.

Средбата, прва од минатиот септември, траеше околу 37 минути и, според рускиот државен медиум „Тасс“, разговарано е и за состојбата на билатералните дипломатски односи меѓу Москва и Вашингтон.

Двете страни главно се фокусираа на решението за украинскиот конфликт, кој влезе во петтата година откако Русија ја започна својата „специјална воена операција“ во февруари 2022 година.

Според рускиот „Спутник њуз“, Лавров ја удвои посветеноста на Русија на предлозите предложени од САД за време на разговорите во Алјаска.

Но, Лавров повлече „црвена линија за континуираниот проток на оружје од Западот кон Киев, предупредувајќи го Рубио дека повеќе оружје значи поголема ескалација“.

Лавров и Рубио разговараа и за тековните тензии во Персискиот Залив во услови на војната меѓу САД и Иран.

Рубио и Лавров излегоа пред медиумите пред разговорите. На Рубио му се придружија амбасадорот на САД во Индија и специјален пратеник за Јужна и Централна Азија, Серхио Гор, советникот во Стејт департментот, Ден Холер, и заменик-државниот секретар за политички прашања, Алисон Хукер.

Лавров беше придружуван од рускиот амбасадор во АСЕАН, Евгениј Загајнов, заменик-министерот за надворешни работи, Андреј Руденко, и директорот на Одделот за планирање на надворешната политика на руското Министерство за надворешни работи, Алексеј Дробинин.