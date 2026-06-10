- Кувајтските власти не соопштија повеќе детали

Кувајт соопшти дека неговата противвоздушна одбрана пресретнала „непријателски“ воздушни цели - Кувајтските власти не соопштија повеќе детали

Кувајтската армија рано утрово соопшти дека нејзините системи за противвоздушна одбрана пресретнале „непријателски“ воздушни цели во услови на ескалација на регионалните тензии, јавува Анадолу.

Кувајтските власти не соопштија повеќе детали.

Министерството за внатрешни работи на соседен Бахреин најави активирање на предупредувачките сирени низ целата земја.

Ова се случи откако Корпусот на Иранската револуционерна гарда (ИРГЦ) објави дека извршил напад со беспилотно летало чија цел била базата Али Ал-Салем во Кувајт како одговор на, како што ја опиша, американската агресија.

ИРГЦ, исто така, соопшти дека извршила напад врз Петтата флота на САД во Бахреин.

Соопштенијата се издадени по американските напади врз Јужен Иран претходно утрово.

Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) подоцна го објави завршувањето на, како што ги опиша, нападите на „самоодбрана“ од Иран.