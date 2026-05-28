Кувајтската воздушна одбрана реагираше на „непријателски закани од ракети и беспилотни летала"

Кувајтската противвоздушна одбрана во моментов реагира на „непријателски“ закани од ракети и беспилотни летала, објавија Кувајтските вооружени сили рано утрово, додека регионот останува во неизвесност поради кревкиот прекин на огнот меѓу САД и Иран, јавува Анадолу.

„Сите експлозии што може да се слушнат се резултат на пресретнување на непријателски цели од страна на системите за противвоздушна одбрана“, се вели во соопштението на војската.

Јавноста беше повикана да ги следи упатствата за безбедност и сигурност издадени од надлежните органи.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран во февруари. Техеран возврати со напади врз Израел и сојузниците на САД во Персискиот Залив и го затвори Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот постигнат со посредство на Пакистан стапи на сила на 8 април, а подоцна беше продолжен на неодредено време од претседателот Доналд Трамп.