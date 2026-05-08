- „Куба не е закана за САД, за националната безбедност или за надворешната политика, ниту за економијата или американскиот начин на живот“

Кубанскиот шеф на дипломатија: САД избраа опасен пат што може да доведе до крвопролевање во Куба - „Куба не е закана за САД, за националната безбедност или за надворешната политика, ниту за економијата или американскиот начин на живот“

Кубанскиот министер за надворешни работи Бруно Родригез изјави дека САД избрале „опасен пат“ што може да доведе до „крвопролевање во Куба“, додавајќи дека нема „никаков напредок“ во преговорите меѓу двете земји, пренесува Анадолу.

Во интервјуто за Еј-би-си њуз во Хавана, Родригез рече дека многу сериозно ги сфаќа заканите на американскиот претседател Доналд Трамп, додавајќи дека Куба ќе го „искористи своето право на легитимна одбрана до крајни последици“ доколку биде воено нападната.

„Се чини дека Владата на САД избра опасен пат, пат што може да доведе до незамисливи последици, до хуманитарна катастрофа, до геноцид, до загуба на животи на Кубанци и млади Американци, исто така, тоа може да доведе до крвопролевање во Куба“, рече тој.

Говорејќи во Флорида минатата недела, Трамп изјави дека по операцијата во Иран, „Куба ќе биде следна“ и дека САД ќе ја „преземат Куба речиси веднаш“.

Родригез истакна: „Куба не е закана за САД, за националната безбедност или за надворешната политика, ниту за економијата или американскиот начин на живот“, додавајќи дека нема напредок во разговорите со САД.

„Можам да ви кажам дека не гледам никаков напредок“, рече Родригез, додавајќи дека Хавана е подготвена „за разговори за многу различни билатерални прашања“, но дека прашањата поврзани со политичкиот систем или внатрешните работи на Куба „не се на маса“.

Вчера Куба, исто така, ги осуди новите санкции и ограничувања наметнати од САД, обвинувајќи го Вашингтон за ескалација на економската блокада на островот до „екстремни и невидени нивоа“.

Кубанската Влада, исто така, се спротивстави на извршната наредба потпишана од Белата куќа на 1 мај, со која се заоструваат економските, финансиските и трговските ограничувања за Куба, се вели во соопштението на Министерството за надворешни работи.

Куба се соочува со криза со гориво поради американското ембарго на нафта наметнато на 30 јануари, заедно со широко распространети прекини во снабдувањето со електрична енергија.